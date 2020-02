GIORNALE RADIO/ Nasce l’emittente live all news con notiziari ogni 15 minuti

È stata presentata lunedì a Milano la nuova radio totalmente dedicata all’informazione, senza opinioni e commenti. È Giornale Radio, l’emittente 4.0. nata per proporre notiziari a flusso continuo sulle principali informazioni del momento, in partnership con quattro agenzie stampa radiofoniche nazionali, che realizzeranno ogni giorno notiziari con aggiornamenti ogni quindici minuti, dalle 5.00 alle 24.00.

Giornale Radio, oltre al canale principale, propone dieci canali Radio tematici specifici perché l’utente fruisca di contenuti informativi in grado di soddisfare i propri interessi: economia, sport, moda, viabilità, tecnologia, wellness, salute, ambiente e notizie locali saranno trattati dal bouquet di Giornale Radio.

La sfida di Giornale Radio è di portare al pubblico l’informazione attraverso vasi comunicanti tecnologici, dalla radio lineare mainstream, a quella on demand.

“Viviamo in una società frenetica e ipertecnologica, dove tutto va a ritmi estremi, compresa l’informazione. Essere costantemente aggiornati e connessi con la realtà che ci circonda è ineluttabile, e noi abbiamo ritenuto coerente aggregare l’informazione audio a quella testuale del web.” spiega Domenico Zambarelli, editore di Giornale Radio “Sulla base di questi presupposti abbiamo deciso di far nascere una radio digitale totalmente dedicata all’informazione: sul live mainstream saremo solo cronisti e non opinionisti, con informazioni puntuali, veloci e neutrali. Le 10 radio verticali on demand ed i podcast avranno un taglio a più ampio respiro, con approfondimenti, analisi e ricerca: due modi complementari di far vivere l’informazione ma entrambi sempre con la massima qualità e professionalità”.

Il canale principale Giornale Radio è disponibile in live streaming sul sito, sulle applicazioni, sugli aggregatori di flussi radiofonici IP, su ogni dispositivo connesso, sui canali social dedicati (Facebook, YouTube, Twitter), attraverso gli smart speaker (Google Home e Amazon Echo) e sul canale televisivo 262 del DTT. I podcast sono fruibili on demand.

Sul piano della diffusione radiofonica digitale via etere, la digital broadcasting audio, è stato costituito il Consorzio DAB+ denominato Eurocom e che inizierà le trasmissioni a livello nazionale entro il primo semestre 2020.

Attraverso i canali social, Giornale Radio stimolerà il confronto e la contribuzione degli ascoltatori, favorendo una relazione che alimenti i contenuti delle radio verticali e dei podcast. Il claim della radio è, per questo, “Noi siamo con voi”.

“Con Giornale Radio sperimentiamo in Italia l’informazione integrale live e on demand attraverso la formula del brand bouquet, finora usata solo in ambito musicale. Giornale Radio è la prima all news a mettere d’accordo gli opposti: live/on demand, mainstream/verticale”, spiega Massimo Lualdi, direttore responsabile della testata giornalistica.

Giornale Radio è da subito radio-partner de “IlSussidiario.net”, il quotidiano d’informazione on line che vanta oltre 10.000.000 utenti unici al mese, che potranno ascoltare il live streaming dell’emittente direttamente dalla home page.



