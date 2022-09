Giornalista colta da ictus in diretta tv/ Video, salvata da colleghi: “Non riuscivo…”

Una giornalista è stata colpita da un ictus in diretta tv nel corso di un’edizione del telegiornale presso la KJRH-TV di Tulsa, in Oklahoma, e soltanto la prontezza dei suoi colleghi, che hanno colto i segnali del malore che stava colpendo la donna, le hanno consentito di salvarsi. La sfortunata protagonista di questa vicenda si chiama Julie Chin ed è stata lei stessa, attraverso i suoi profili social, a descrivere quanto le è accaduto a telecamere e microfoni accesi: “Se stavate guardando il tg sabato mattina, sapete quanto disperatamente ho cercato di portare avanti la diretta, ma le parole non arrivavano”.

Mentre l’ictus cominciava a manifestarsi, la giornalista ha cominciato a non vedere più nulla da un occhio, fino a quando la mano e il braccio hanno dato segnali di torpore. Emblematico, infine, il momento in cui, parlando del tentativo di lancio del razzo Artemis da parte della NASA, non riusciva più a leggere il gobbo e la sua espressione si è fatta improvvisamente seria, quasi come a voler esternare la sensazione di disagio e di difficoltà che stava vivendo.

GIORNALISTA COLPITA IN DIRETTA DA UN ICTUS: “GRATA AI SOCCORRITORI E AI MEDICI”

È stata una vera fortuna che i colleghi di redazione della giornalista colpita da ictus abbiano saputo interpretare quella sintomatologia crescente che presentava Julie Chin, riuscendo così a salvarla. Nel suo post, la conduttrice ha riferito che quella mattina si sentiva bene e non aveva avuto alcun tipo di avvisaglia del malore che di lì a breve l’avrebbe colpita: “L’episodio sembra essere arrivato dal nulla”, ha asserito.

Intanto, a seguito dell’ictus la giornalista è stata sottoposta a una degenza ospedaliera e i medici, con l’ausilio degli esami strumentali, hanno potuto confermare la diagnosi. Ora, fortunatamente, le sue condizioni sono in miglioramento, ma comunque saranno necessari altri controlli per la sua salute. Chin, intanto, ha chiosato dicendo: “Sono grata ai soccorritori e ai medici che hanno condiviso con me le loro competenze, i loro cuori e i loro sorrisi. Anche la mia famiglia, i miei amici e i colleghi di KJRH mi hanno ricoperto d’amore”.

