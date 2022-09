Ilary Blasi, nuovo look dopo l’addio a Totti/ Torna sui social e stupisce tutti con…

Ilary Blasi cambia look

Ilary Blasi volta definitivamente pagina cambiando look? Come accade alla maggior parte delle donne che, di fronte ad un cambiamento importante della propria vita scelgono di rinnovare anche il look, anche Ilary Blasi, rientrata a Roma dopo le vacanze trascorse con i figli, le sorelle e gli amici, ha deciso di cambiare un po’ la propria immagine. Ad annunciarlo è stata lei stessa condividendo tra le storie di Instagram alcune foto scattate nel salone del suo parrucchiere di fiducia.

Sempre bellissima e in perfetta forma anche grazie all’allenamento che ha ripreso immediatamente dopo aver accompagnato a scuola la figlia Isabel che ha cominciato la prima elementare, Ilary si è concessa un momento di relax dal parrucchiere. Ilary, dunque, avrà rinunciato al biondo sfoggiando una chioma più scura o avrà deciso di dare un taglio netto ai suoi capelli?

Ilary Blasi: ecco il nuovo look dopo l'addio a Francesco Totti

Nessun cambiamento drastico per Ilary Blasi che ha scelto di mantenere i capelli biondi, ma più lunghi del solito. “Extra long”, scrive la conduttrice condividendo una foto della sua nuova immagine. Capelli lunghissimi e lisci per la Blasi che ha così scelto di rinnovare un po’ la sua immagine. Immagine che, per ora, i fan dovranno osservare solo sui social.

Non si sa, infatti, se e quando Ilary tornerà ufficialmente in tv con un nuovo programma. Non ci sono neanche notizie su una possibile intervista che Ilary potrebbe rilasciare in tv. Nel frattempo, dunque, i fan si godono la bellezza di Ilary sui social.

