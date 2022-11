Giornalista derubata a Mondiali Qatar 2022/ Polizia choc “Che pena vuoi per ladro?”

Giornalista derubata ai Mondiali Qatar 2022. L’inviata spagnola Dominique Metzger, che segue la rassegna calcistica iridata per l’emittente “TN”, ha denunciato un furto subìto in diretta televisiva nelle stories di Instagram: “Mi hanno appena rubato il portafoglio. Questa è la stazione di polizia, dove mi hanno mandato per sporgere denuncia. Mi hanno fatto andare in un’area d’attesa per sole donne perché qui tutto è diviso”. La notizia choc, tuttavia, è un’altra: “Ad un certo punto – ha rivelato la giornalista derubata – quando stavano raccogliendo la deposizione, mi hanno chiesto ‘cosa vuole che faccia il sistema giudiziario quando troverà il ladro? Perché lo troveremo, abbiamo telecamere ad alta tecnologia”.

Diretta/ Qatar Ecuador (risultato 0-2) streaming video Rai: super Valencia!

Addirittura, all’inviata sarebbe stato offerto, scrive “La Nacion”, un ventaglio di pene da affliggere al ladro: si va dalla condanna a cinque anni di carcere sino al provvedimento per espellerlo dalla città. La donna ha semplicemente richiesto i suoi beni indietro, limitandosi a un’istanza di restituzione senza aggiungere ulteriori pene per colui che ha commesso il furto.

DIRETTA/ Cerimonia apertura Mondiali 2022: si va verso la partita inaugurale!

GIORNALISTA DERUBATA AI MONDIALI QATAR 2022: “MI HANNO CHIESTO DI SCEGLIERE LA PENA PER IL LADRO”

La giornalista derubata ha voluto narrare pubblicamente l’episodio vissuto sulla sua pelle: soltanto nei giorni scorsi, si è verificato un altro caso del tutto simile a quello rivelato dalla reporter televisiva. Come si legge sulle colonne del quotidiano “Open”, “Rasmus Tantholdt, inviato di TV2 Denmark, è stato costretto dalle forze dell’ordine a interrompere una diretta televisiva a Doha. Il giornalista stava rispondendo a una domanda fatta dallo studio sulla situazione dei diritti umani in Qatar, quando un agente ha tentato di rompere la telecamera”.

Karim Benzema salta Mondiali Qatar 2022/ Francia senza Pallone d'Oro: è infortunato

Dopo quanto si è verificato, l’emittente ha ricevuto le scuse ufficiali da parte degli organizzatori del torneo. Ora, il caso della giornalista derubata, “esortata” dalla polizia a scegliere la pena da comminare a colui che ha commesso il furto ai suoi danni: i Mondiali Qatar 2022 non sono partiti sotto la stella migliore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA