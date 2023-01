“Giornalista famoso offre articolo in cambio di video hot”/ Chi è? Denuncia a Le Iene

Un articolo in cambio di un video hot: è quanto avrebbe proposto un noto giornalista ad un’imprenditrice, che ha deciso di rivolgersi a Le Iene per portare a galla questa vicenda. Ad occuparsene l’inviata Roberta Rei, che ha realizzato il servizio che verrà mandato in onda nella puntata di questa sera. Dalle anticipazioni fornite emerge che si tratta di un giornalista famoso «di una delle più importanti testate italiane». Rei aggiunge che è «uno di quelli che va anche ospite di talk e trasmissioni in tv e che si qualifica come uno che ha funzioni direttive nel gruppo per cui lavora».

Ebbene, ha proposto un articolo sulla prestigiosa testata «in cambio della disponibilità di un’imprenditrice a spogliarsi e a fare delle cose con lui in una video chat erotica». L’imprenditrice si mostra a volto scoperto davanti alle telecamere de Le Iene quando racconta quanto accaduto. «Era squallido. Se vuoi scrivere un articolo su di me lo scrivi perché sei interessato a me, in cambio di nulla», aggiunge all’inviata del programma di Italia 1.

“HA CHIESTO UNO SPOGLIARELLO PER UN ARTICOLO…”

L’imprenditrice spiega a Le Iene che tutto è cominciato da una richiesta su Instagram da parte di una persona «interessata a quello che io facevo nella vita, lavorativamente: il Sud, il lavoro, l’imprenditoria femminile». Inevitabilmente la cosa l’ha incuriosita, oltre al fatto che arrivava da un giornalista che lavora per una «testata importante». Durante il racconto, comunque, la donna non ha mai svelato l’identità del giornalista. «Lui, prima di chiamarmi, mi ha dato dei link, per farmi vedere che effettivamente era un giornalista. Ho controllato ed era vero che lavorava su (…), motivo per cui mi sono fidata». Poi però la situazione si è fatta ambigua. L’imprenditrice, infatti, a Le Iene racconta che anziché chiederle una chiamata conoscitiva, puntata ad una videochiamata. «Tu fai uno spogliarello per me, io in cambio ti do un articolo su (…) Il che mi ha schifata, ci sono rimasta malissimo ed è il motivo per il quale ho chiamato Le Iene», conclude la donna nella ricostruzione di questa vicenda.

