GIORNALISTA RAI A SALVINI: “SEI MESI E TI SPARI”/ Ex ministro: “Mi fa solo pena”

«Non lo odio, mi fa solo pena, gli mando un abbraccio di compassione. Questi sono i colti, democratici, intelligenti: prendersela con una bimba di 6 anni…»: così Matteo Salvini sui social dopo il folle post di Fabio Sanfilippo, giornalista Rai che lo ha invitato a suicidarsi. Solidarietà bipartisan nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, con esponenti di varie forze che hanno espresso sostegno senza distinzione di colore politico. Intervistato da Agi, Sanfilippo ha spiegato: «quel post lo riscriverei senza citare la figlia di Salvini e chiarendo meglio il riferimento al suicidio del leader della Lega». Il giornalista evidenzia che «non è un invito a spararsi, ma la constatazione che si è ‘fatto fuori’ politicamente. Poi, certo, la macchina mediatica della Lega ha fatto in fretta a travisare le mie parole e a usarle a proprio uso e piacimento. È’ inutile che faccia finta di non capire. Resta il fatto che io non ho mai usato i microfoni della Rai per fare propaganda politica e che quella è la mia pagina personale, che non utilizza alcun logo dell’azienda. È un po’ come casa mia e io a casa mia scrivo e dico quello che mi pare». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

FABIO SANFILIPPO A SALVINI: “SEI MESI E TI SPARI”

La Rai ha comunicato di aver aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Fabio Sanfilippo, caporedattore di RadioRai, a seguito di quanto scritto nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Sono gravissime le parole dello stesso Sanfilippo, che in un post su Facebook si rivolge al leader del carroccio dicendogli “Tempo sei mesi ti spari nemico mio..”, e ancora “mi dispiace per tua figlia, ma avrà tempo per riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate”. L’azienda televisiva ha fatto sapere attraverso un comunicato che “considera gravissime le affermazioni fatte dal giornalista sul proprio profilo Facebook, all’inizio della settimana prossima la Rai emanerà una disposizione sull’uso dei social da parte dei propri dipendenti”. Ovviamente non è mancata la reazione dello stesso ex titolare del Viminale, che ospite di La 7 non le ha mandate a dire: “Mi dà fastidio il tweet di un giornalista della Rai in cui mi invita al suicidio tirando in ballo mia figlia e dicendo che le servirà un percorso di recupero. Tu, Sanfilippo, giornalista pagato dagli italiani, ma come ti permetti? Vergognati schifoso che non sei altro, prendertela con una bambina di sei anni”.

GIORNALISTA RAI INVITA SALVINI A SUICIDARSI

Massimiliano Capitanio, segretario leghista della commissione di Vigilanza Rai, ha invece fatto sapere: “Abbiamo appena presentato un quesito in Commissione parlamentare di Vigilanza Rai per la verifica dei contenuti di questo post. Se poi a scrivere certe nefandezze è un giornalista del servizio pubblico radio-televisivo nei confronti di un ministro e parlamentare della Repubblica e, cosa ancor più riprovevole, della sua famiglia, la questione assume contorni più inquietanti”. Critiche sono piovute anche da parte del Pd, che considera le parole del giornalista come inaccettabili e gravi: “Direttore Cdr e Cda prendano distanze, aprano verifica interna, non si può consentire simili barbarie, in attesa che Vigilanza approvi nuovo codice etico”. Infine il pensiero di Matteo Renzi, che di certo non si può considerare un alleato di Salvini: “Rabbrividisco quando leggo il post di un giornalista Rai che parla del suicidio di Salvini entro sei mesi e tira in ballo la figlia del leader leghista. C’è un limite di decenza e di rispetto umano che questo giornalista della Rai avrebbe dovuto rispettare”.



