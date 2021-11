“Giornata del no vax”/ Video Servizio Tg1, è polemica: “Stasera cinema? No, farmacia”

Sta suscitando parecchie polemiche sui social media il servizio realizzato da Giorgia Cardinaletti per il Tg1 sulla giornata del no vax, teso a illustrare come vivranno le persone che hanno scelto di non vaccinarsi contro il Coronavirus dal prossimo 6 dicembre 2021, quando entreranno in vigore le nuove restrizioni varate dal governo nelle scorse ore. Il servizio si apre a partire dalla colazione, che la voce narrante descrive così: “La giornata comincia con un caffè al bar. Non posso più sedermi al tavolo, al massimo in piedi, veloce, al bancone. Addio anche a pranzi e cene all’interno e in una giornata come oggi (piove, ndr) sedersi fuori non è il massimo”.

Per andare al lavoro “prendo la metro e anche a bordo dei mezzi pubblici in città serve il Green Pass. Ho quello base, quello che si ottiene con il tampone rapido o molecolare, lo stesso con cui vado al lavoro”. A questo punto, il racconto si interrompe e la giornalista effettua una considerazione personale per rendere il contenuto più comprensibile ai telespettatori: “Ecco, è quello che succede a chi non è vaccinato. Sto provando a immaginarmelo e a vedere come diventa la mia giornata”.

IL TG1 DESCRIVE LA GIORNATA DEL NO VAX: ESPLODE LA POLEMICA

Giorgia Cardinaletti ha poi proseguito così la descrizione della giornata del no vax: “Dopo il lavoro prendo l’autobus. Sì, anche qui serve il Green Pass e i controlli sono rafforzati. Decido di andare in palestra: qui, come in piscina resta confermato l’obbligo di Green Pass per accedere. Io posso entrare anch’io con il base, quindi basta il tampone”.

E dopo? “Le mie opzioni per la serata sono limitate: al ristorante non posso andare. Quindi niente cene, non posso scegliere nemmeno uno spettacolo a teatro o un film al cinema. Sarà questa, dal 6 dicembre, la vita di un no vax. Con una certezza: la tappa in farmacia, ogni 48 o 72 ore, a seconda che sia rapido o molecolare. Tamponi, anche stasera”. Su Twitter non si placano le discussioni: c’è chi parla di “vergogna”, chi invece di “servizio realizzato per soddisfare le richieste dell’élite”.

GUARDATELO VOI STESSI. “La giornata del NoVax”, servizio del Tg1 di G. Cardinaletti. UNA VERGOGNA! https://t.co/S7egfkRQ0H pic.twitter.com/19h1Zjtxb4 — drb (@dottorbarbieri) November 25, 2021





