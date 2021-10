Carmen Russo/ Fra fettuccine, palestra, la scoperta choc di Alex Belli in intimità…

Carmen Russo dà l’impressione che all’interno della Casa si stia davvero rilassando, è sempre disponibile con tutti, mai un tono di voce alto, sempre attenta ai bisogni degli altri. Ogni tanto la vediamo triste perché pensa a Maria, si preoccupa di Enzo Paolo, ma poi le torna subito il sorriso. Le giornate per lei sono abbastanza tranquille, in questo momento non sta creando dinamiche di gioco, non viene nominata, si diverte in cucina a preparare le fettuccine per tutti sempre con il sorriso in bocca.

Enzo Paolo Turchi chiude l'Accademia di danza/ "Rischiavo di finire gambe all'aria"

Carmen Russo è diventata la consigliera della Casa, chi ha un problema o un nodo da districare si rivolge a “Carmencita”. La vediamo sempre in movimento, non perde una lezione di fitness, tiene molto alla sua forma e i risultati sono evidenti, sfoggia un fisico da fare invidia a una ventenne. Non mancano comunque i momenti di “disagio”, come quando ha scoperto Alex Belli fare autoerotismo, nulla di male sia chiaro, ma lo sconcerto da parte sua è stato talmente tanto che è corsa subito a raccontarlo alle altre donne della casa, suscitando l’ilarità dei followers.

Carmen Russo/ Enzo Paolo Turchi soffre la distanza: "Non ce la faccio più..."

CARMEN RUSSO ED ENZO PAOLO TURCHI: A BREVE UN INCONTRO NELLA CASA?

Intanto Enzo Paolo Turchi, ha rilasciato un’intervista dove ha raccontato di essere stato costretto a chiudere l’Accademia di danza a Palermo a causa del covid: l’attività è rimasta inoperosa per molto tempo e non riusciva più a pagare le spese, e per evitare la bancarotta ha chiuso la scuola a malincuore, soprattutto perché sfornava dei veri talenti della danza.

I fan della coppia di ballerini, Enzo Paolo e Carmen Russo, vogliono di nuovo rivederli insieme e a gran voce chiedono al GF di farli incontrare nella Casa più spiata d’Italia. Loro rappresentano l’amore a 360 gradi, ed è un piacere per tutti vederli innamorati come il primo giorno, ma c”è chi ironizza sul loro rapporto definendolo “innaturale”, visto ciò che sta succedendo nella Casa tra tira e molla: loro sono autentici e veri, e sarebbe molto interessante vedere per un giorno Enzo Paolo all’interno della Casa abbracciato alla sua Carmen Russo. Chissà se il Grande Fratello Vip accontenterà i moltissimi fan della coppia più movimentata che ci sia…

Carmen Russo/ La strategia del "profilo basso" a GF VIP paga ma alla lunga...

© RIPRODUZIONE RISERVATA