Oggi – lunedì 27 gennaio 2025 – si celebra il Giornata della memoria che come sempre ci porterà a tenere sempre aperta una finestra mentale sull’orrore della Shoah e dell’Olocausto affinché mai più nella storia di ripetano eventi similmente terribili: un’occasione di riflessione e – forse soprattutto – di discussione, che porterà i sopravvissuti di quella terribile pagina della storia novecentesca a raccontare la loro esperienza diretta con le persecuzioni e i campi di concentramento in occasione di alcuni dirette televisive speciali organizzate proprio per la Giornata della memoria 2025; senza dimenticare il sempre atteso discorso pubblico da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che più volte si è ripetuto nel corso degli ultimi anni.

Da decreto ministeriale firmato nel 2000 – quando si istituì ufficialmente questa importantissima ricorrenza -, inoltre, la Giornata della memoria è da sempre un’occasione di confronto all’interno delle scuole di ogni ordine e grado con lezioni speciali, iniziative ed incontri nel corso dei quali si cercherà di trasmettere a giovani e giovanissimi quell’orrore che si è perpetrato a cavallo della Seconda guerra mondiale; mentre non mancheranno numerosi altri eventi pubblici che coinvolgeranno tutte le città italiane.

Eventi e incontri pubblici per il Giornata della memoria 2025: da Roma a Milano, come celebrare la ricorrenza

Se cercate un elenco esaustivo degli eventi organizzati nella vostra città per il Giornata della memoria il nostro invito è quello di informarvi direttamente online sui siti comunali, su quelli delle associazioni dei Partigiani e della Resistenza ed anche – talvolta – su quelli delle biblioteche locali; mentre qui ne vedremo solamente alcuni per le principali città: per esempio a Roma dallo scorso martedì e fino al 31 gennaio è previsto l’evento diffuso ‘Memoria genera futuro’ che nella giornata di oggi (qui il programma completo) prevede – tra gli altri – in mattinata l’incontro ‘Io voglio vivere – La vera storia di Anne Frank‘ presso la Biblioteca Ennio Flaiano, un concerto serale all’Ara Pacis con le artiste di ‘Fabbrica‘ e la proiezione del film ‘Il giardino dei Finzi Contini‘ alla Casa del Cinema.

Similmente, per ricordare la Giornata della memoria il sito del Ministero dell’Università ha stilato un elenco di tutti gli incontri pubblici accademici (qui l’elenco completo) che si terranno in ogni angolo d’Italia tra i quali vi citiamo – a Milano – il convegno ‘Le forme del lavoro della memoria‘ alla Bicocca, il concerto ‘Lo swing di Ezio e Renato Levi‘ al Conservatorio Verdi e l’evento dedicato a Saul Stainberg al Politecnico; ma anche il concerto ‘La musica dei Giusti II‘ al Conservatorio Verdi di Torino, l’incontro ‘Voci della notte‘ all’Università di Firenze e il ricco programma di eventi alla Ca’ Foscari di Venezia.