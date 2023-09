Giornata Internazionale della Pace 2023/ Cos’è e perchè si festeggia oggi 21 settembre

Si celebra oggi, 21 settembre, in tutto il mondo, la Giornata Internazionale della Pace. Istituita il 30 novembre del 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazione Unite attraverso la risoluzione 36/67, tale giornata ha come obiettivo quello di ricordare quanto sia importante e fondamentale la pace nel mondo e non la violenza, così come ricorda l’Unicef. Inizialmente la Giornata Internazionale della Pace veniva celebrata il terzo giovedì di settembre, dopo di che, a partire dal 7 settembre del 2001 con apposita risoluzione, si è decisa di istituirla per un giorno solo, appunto il 21 settembre di ogni anno. Nella risoluzione l’organizzazione delle Nazioni Uniti esorta tutti gli stati membri, ma anche le organizzazioni governative e non e gli individui, a promuovere azioni educate che sensibilizzino appunto sul tema della pace globale.

Si tratta quindi di una giornata fondamentale, soprattutto quest’anno, alla luce dei numerosi conflitti attivi in tutto il mondo. Da più di 560 giorni si combatte in Ucraina fra l’esercito locale e i russi, guerra che non sembra vedere la parola fine. Ma come scordarsi poi di altre zone caldissime a cominciare dalla Siria, da anni in guerra e di fatto “terra di nessuno”, quindi lo Yemen ma anche il Sudan, dove sono in corso delle guerre civili che sono sicuramente meno visibili dal punto di vista mediatico ma non per questo meno sanguinarie, interessando moltissime persone, a cominciare dai più deboli, donne, bambini e anziani.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE 2023, IL MESSAGGIO DELL’UNICEF

Proprio grazie alla Giornata Internazionale della Pace si cerca di fare luce su questi conflitti, con la consapevolezza che la guerra sia sempre ingiusta, indipendentemente da quello per cui si lotta.

“Per le bambine e i bambini in Ucraina, in Siria, in Yemen, in Afghanistan – il messaggio dell’Unicef – e in tutti i paesi in conflitto abbiamo voluto inviare un messaggio di solidarietà e speranza. Per questa ragione abbiamo lanciato la campagna Coltiviamo la Pace, invitando tutte le persone, da ogni parte del mondo, a invadere i social media, le strade e ogni luogo con fiori per questi bambini. Centinaia di bambine e bambini delle scuole in Italia, si sono uniti e unite per creare, disegnare o fotograre un fiore per la pace, riempiendo le scuole con i simboli di pace”.

