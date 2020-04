Giornata mondiale del libro/ Eventi e iniziative in streaming e tv

Pubblicità

Oggi, 23 aprile, è la 25° Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore; in tempi di Coronavirus, questa edizione sarà celebrata in streaming. Tutte le iniziative per la Giornata mondiale del libro sono state infatti rimodellate secondo i criteri di sicurezza dettati dall’emergenza sanitaria, per celebrare comunque nel miglior modo possibile il tributo mondiale voluto dall’Unesco a libri e autori, come farà la Bologna Children’s Book Fair.

Tutto sommato, la quarantena dovuta al Coronavirus ci dà sicuramente più tempo per leggere e almeno questo potrebbe essere considerato un risvolto positivo della necessità di rimanere in casa. Detto questo, vediamo allora quali saranno le caratteristiche di una Giornata mondiale del libro davvero anomala. La famosa Maratona Letteraria – ormai da dieci anni evento clou in questa ricorrenza – quest’anno avviene completamente in streaming, grazie alla collaborazione tra la Fondazione De Sanctis che l’ha ideata e il Centro per il libro e la lettura.

La Giornata Mondiale del Libro verrà così festeggiata in tutte le case attraverso la piattaforma Capolavori della Letteratura creata appositamente per l’occasione. Condotta dallo scrittore Paolo Di Paolo insieme a Pietro del Soldà, Franco Di Mare, Veronica Gentili, Francesca Fialdini, Vladimiro Polchi, Benedetta Rinaldi, Andrea Velardi la maratona culturale è iniziata alle 11.00 e proporrà interventi di commento critico di alcuni autori alle grandi opere della letteratura e la lettura di alcuni passi significativi dei grandi classici da parte degli attori che hanno aderito al progetto.

GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO: LE INIZIATIVE IN TV E STREAMING

Vi sono poi diverse altre iniziative, illustrate da GQ. In occasione della Giornata mondiale del libro, il canale laF (numero 135 della piattaforma Sky) dedica una programmazione speciale dedicata alla lettura, al valore dei libri e alla loro capacità di accompagnare e segnare le tappe più importanti della vita delle persone. Vedremo produzioni originali laF in cui i protagonisti assoluti sono i libri, gli scrittori e i lettori, oltre a due documentari per viaggiare nell’immaginario di due grandi autori italiani, Stefano Benni e Vinicio Capossela, che chiuderanno la giornata.

La celebrazione del libro e della lettura della TV di Feltrinelli è anche on demand, disponibile in streaming su Sky Go. Sempre per la Giornata mondiale del libro, Infinity propone una selezione di film di successo tratti da romanzi altrettanto celebri. Possiamo ricordare ad esempio “Animali fantastici e dove trovarli” e “Animali Fantastici – I Crimini di Grindelwald”, ispirati all’omonimo libro di J. K. Rowling. Per gli appassionati dell’horror, ecco invece “IT” e “IT – Capitolo Due” dal romanzo cult di Stephen King.

Di taglio storico è “L’inganno” di Sofia Coppola, ambientato durante la Guerra di Secessione americana, dal romanzo A Painted Devil di Thomas P. Cullinan. E ancora “Hunger Games”, primo atto della trilogia tratta dall’omonima serie di romanzi di fantascienza di Suzanne Collins; “The Millionaire” dal romanzo di Vikas Swarup e per l’Italia “La Leggenda del Pianista sull’Oceano” di Giuseppe Tornatore, ispirato al monologo teatrale Novecento di Alessandro Baricco.



