Giornata Mondiale della Gioventù 2027: la prossima a Seul in Corea del Sud/ Papa: Roma 2025 Giubileo giovani

L’ANNUNCIO DEL PAPA: “LA PROSSIMA GMG A SEUL NEL 2025”

«Vi aspetto tutti a Roma per il Giubileo del 2025»: così ha annunciato Papa Francesco al termine della Santa Messa della GMG Lisbona 2023, rivelando però già il luogo della prossima Giornata Mondiale della Gioventù dopo il Giubileo dei giovani tra il 28 luglio e il 3 agosto 2025 nella Capitale. «Sarà a Seul, in Corea del Sud, la prossima Giornata Mondiale della Gioventù nel 2027, è un annuncio che tutti aspettano», ha detto il Santo Padre dal Parque Tejo di Lisbona.

Un doppio invito quello per i giovani che nei prossimi 4 anni avranno ben due raduni mondiali dall’altissimo valore di fede e pure geopolitico visto che il Santo Padre visiterà l’area di massima tensione tra le due Coree e il crescente conflitto latente Cina-Taiwan. «Immagino cinquecentomila giovani dai cinque continenti stringersi la mano e formare una lunga catena umana al confine delle due Coree per dire al mondo: pace, riconciliazione fraternità, amore»: lo ha detto a “Famiglia Cristiana” il cardinale Lazzaro Heung-sik You, 71 anni, in passato vescovo di Daejeon, oggi Prefetto del Dicastero per i vescovi in Vaticano. Sempre secondo il cardinale sudcoreano, «la Gmg sarà un evento oltremodo significativo per la Corea e per l’intera Asia, continente vasto e plurale: è un’opera missionaria, perchè porta l’annuncio di Cristo alla vita di tanti giovani». Da ultimo, il Card. Heung-sik You confida al settimanale cattolico di avere nel cuore questo desiderio fin da quando il Papa venne a visitare la Corea nell’agosto 2014: «Negli anni successivi in Corea abbiamo ospitato raduni di varia natura come la Giornata della gioventù asiatica. Poi il Signore ha voluto che il Papa mi chiamasse a lavorare nella Santa Sede e allora ho potuto ribadire più da vicino questo desiderio e pregare, pregare tanto, perchè, nella volontà di Dio, potesse diventare realtà. Ora siamo felicissimi. Il Signore ci ha ascoltato».

Vi aspetto nel 2025 per il #Giubileo dei giovani.

Vi aspetto nel 2025 per il #Giubileo dei giovani.

🇰🇷La prossima #GMG avrà luogo in Asia, nella Corea del Sud, a #Seoul

QUANDO E DOVE SARÀ LA PROSSIMA GMG?

Con la Veglia del sabato sera e la Santa Messa di domenica con Papa Francesco, si chiuderà la GMG 2023 a Lisbona: per sapere quando e dove sarà la prossima Giornata Mondiale della Gioventù non serve però attendere una futura decisione in quanto il Vaticano l’ha già fissata e stabilita. Si terrà nel 2025 all’interno del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica – l’anno santo che si celebra ogni 25 anni – e precisamente tra il 28 luglio e il 3 agosto tra due anni.

Sono infatti quelle le date scelte per il Giubileo dei giovani che nel 2025 a Roma accorperà la nuova GMG dopo l’esperienza intensa del raduno di Lisbona dal 2 al 6 agosto 2023: non è invece ancora stata fissata la nuova sede per la GMG 2027 anche se tra le diverse candidature spicca quella di Seul in Corea del Sud, sarebbe una prima volta in assoluto per un Paese asiatico di ospitare la Giornata Mondiale della Gioventù con il Pontefice.

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ: DA SAN GIOVANNI PAOLO II A LISBONA 2023, LA STORIA

«Se l’uomo è la fondamentale ed insieme quotidiana via della Chiesa allora si comprende bene perché la Chiesa attribuisca una speciale importanza al periodo della giovinezza come ad una tappa-chiave della vita di ogni uomo. Voi, giovani, incarnate appunto questa giovinezza: voi siete la giovinezza delle nazioni e delle società, la giovinezza di ogni famiglia e dell’intera umanità; voi siete anche la giovinezza della Chiesa»: si apra così la Lettera Apostolica “Dilecti Amici” di Papa Giovanni Paolo II del 20 dicembre 1985 con la quale la annunciò al mondo e alla chiesa l’istituzione della Giornata Mondiale della Gioventù.

Esattamente come la prossima nel 2015, la prima GMG della storia si tenne a Roma ma l’anno precedente, per volere dello stesso San Karol Wojtyla il quale celebrò il giorno della Domenica delle Palme 1984 il Giubileo dei giovani nell’ambito dell’Anno Santo della Redenzione 1983-1984: attesi 60mila pellegrini, ne arrivarono oltre 250mila. Un’esperienza intensa e profondo che il Santo Padre polacco volle ripeter l’anno successivo, il 31 marzo 1985 (300mila presenze): venne così istituita una GMG di base annuale, che negli anni divenne in realtà a cadenza di 2 anni (tranne eventi eccezionali, come appunto i Giubilei) per permettere l’organizzazione di un evento che vide ogni anno l’aumentare dei giovani fino all’otre un milione di presenze in questi giorni a Lisbona. Resta comunque una GMG ogni anno su base diocesana, mentre i raduni internazionali globali sono ormai organizzati ogni 2-3 anni. Ripercorrendo la storia, la GMG Lisbona 2023 è stata la 38esima: da quando è in carica Papa Francesco sul Soglio Pontificio si contano Rio 2013 in Brasile, Cracovia 2016 in Polonia, Panarma 2019 e appunto l’ultima in Portogallo.

I patroni che negli anni sono stati scelti per “guidare” l’esempio a milioni di giovani nelle GMG sono ben 13, tra il Santo Padre ideatore, uomini, donne e giovanissimi testimoni della vita di Cristo, eccoli: San Giovanni Paolo II, san Giovanni Bosco, san Vincenzo, sant’Antonio, san Bartolomeo dei Martiri, san Giovanni di Brito, beata Giovanna del Portogallo, beato Giovanni Fernandes, beata Maria Clara di Gesù Bambino, beato Pier Giorgio Frassati, beato Marcel Callo, beata Chiara Badano, beato Carlo Acutis.













