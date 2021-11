GIORNO DEI MORTI 2021/ Frasi e messaggi Whatsapp per commemorare i defunti

Domani, 2 novembre 2021, è il giorno dei morti. Dopo la festa d’Ognissanti, dunque, la Chiesa Cattolica celebra la commemorazione di tutti i fedeli defunti (in latino Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum). In questa data si può sentire la necessità di inviare un messaggio, una frase, un pensiero ad un nostro caro: che si tratti di un parente o di un amico ha poca importanza. Questo è il giorno in cui stare vicini alle persone a cui vogliamo bene, ma sappiamo quanto sia difficile scegliere le parole giuste. Per questo abbiamo deciso di consigliarvi qualche frase da dedicare a chi ha bisogno di conforto in questo giorno di raccoglimento e di preghiera.

Buona Festa dei Santi 2021/ Frasi d'auguri via WhatsApp: "Sguardo al cielo e..."

Iniziamo da questa: “Non è andato mai via e non l’abbiamo perduto. Resta nella luce dove è sempre riuscito a distinguersi. Illumina noi di luce ora più che mai che è vicino al Signore, e rivive nella luce di Dio”.

Le frasi dedicate al Giorno dei morti

Non è da escludere che qualcuno voglia dedicare idealmente una frase anche ad un proprio caro che non c’è più. Si può scegliere di pubblicarla sui social – perché l’idea che tutti la vedano fornisce la sensazione di urlare – o anche di scrivere una frase su un biglietto, su un foglio di carta e custodirlo nel cassetto. Molto commovente questa frase che vi proponiamo: “Non piangerò più per te perché ti amo, sorriderò nel ricordo tuo perchè mi ami e questo mi da pace”.

TUTTI I SANTI/ Basta uno spillo raccolto da terra per salvare un'anima

Se invece il nostro obiettivo è quello di rendere omaggio ad una persona che non c’è più, questa frase sembra particolarmente indicata: “La famiglia è stato il suo valore e ideale, onestà e lavoro i suoi pilastri, sui quali ha costruito questa casa. Ora è nel Regno dei Cieli da dove illumina ogni cosa meravigliosa fatta”.

LEGGI ANCHE:

FESTA HALLOWEEN 2021: FRASI AUGURI!/ E castelli da paura per i cacciatori di fantasmi

© RIPRODUZIONE RISERVATA