Giovanna Abate e Sammy Hassan lite a Uomini e Donne/ “Non puoi parlare di mio figlio”

Lite a Uomini e Donne tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. Dopo un primo confronto, il corteggiatore e la tronista tornano a parlarsi davanti alle telecamere di Uomini e Donne. Sammy torna sulle domande che Giovanna gli ha rivolto sull’ex moglie e non nasconde di esserne stato molto infastidito. “Non hai avuto tatto nel trattare determinati argomenti. Sei figlia di genitori separati e avresti dovuto capire”, è il messaggio inviato da Sammy a Giovanna dopo il precedente confronto. “Quando ti ho fatto domande sulla tua vita privata, non volevo parlare di tuo figlio. La mia era curiosità visto che hai avuto un matrimonio e non c’entra con il tuo essere padre”, spiega Giovanna. Sammy, in collegamento da casa sua, risponde ribadendo di essere rimasto deluso dal suo atteggiamento. “Sono rimasto amareggiato. Nel momento in cui diventerai la mia compagna, risponderò a tutte le domande e ti proteggerò, ma in questo momento perché devo mettere in pericolo la serenità di mio figlio per rispondere alle tue domande?”, aggiunge ancora Sammy.



GIOVANNA ABATE CONTRO SAMMY HASSAN: “TI INTERESSANO SOLO LE TELECAMERE”

Sammy Hassan e Giovanna Abate non riescono a trovare un punto d’incontro. Maria De Filippi cerca di far capire alla tronista il pensiero del corteggiatore. “Lui dice che sulla base di una conoscenza non puoi farmi domande sul rapporto da ex marito o da padre che potrebbe crearmi problemi”, dice la conduttrice. Sammy, poi, aggiunge: “Non mi hai chiesto come sto e mi hai puntato il dito contro”. “Non ti ho puntato il dito contro. Se ti sei sentito così, eventualmente ti sei sentito punzecchiato perchè se a me chiedono delucidazioni su un mio ex, io non ho problemi a parlarne”, replica la tronista. Giovanna, poi, ammette di non credere affatto al suo interesse. “Tu non sei interessato a me. Tu sei interessato alle telecamere perchè se tu non mi hai pensato per 40 giorni, improvvisamente, quando hai saputo che il programma sarebbe tornato in onda, l’interesse per Giovanna è tornato”, sbotta la Abate che non nasconde di essere molto arrabbiata con Sammy.



