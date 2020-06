Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono lasciati?/ Dopo Uomini e Donne, lei a Roma…

Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono lasciati? La coppia di Uomini e Donne non starebbe attraversando un bel momento. Gli indizi arriverebbero direttamente dai social che le talpe del Vicolo delle News hanno prontamente raccolto. Giovanna e Sammy, dopo aver iniziato il loro percorso, sono stati costretti ad interrompere la conoscenza per l’emergenza coronavirus per poi ritrovarsi nello studio del programma di Maria De Filippi dove, tra discussioni e riconciliazioni, si sono scelti lasciando insieme il programma. Dalla scelta sono passate poche settimane, ma tra i due ci sarebbe già una piccola crisi. I due, infatti, hanno trascorso pochi giorni insieme e, gli indizi di una probabile rottura, sarebbero arrivati già negli scorsi giorni. La settimana scorsa, infatti, Giovanna è salita a Milano, ma dopo poche ore trascorse con Sammy, ha trascorso il resto del weekend con Cecilia Zagarrigo alimentando i sospetti dei fans. Tuttavia, a preoccupare di più è soprattutto quanto avvenuto per il compleanno di Sammy.

GIOVANNA ABATE E SAMMY HASSAN IN CRISI? DIVISI PER IL COMPLEANNO DI LUI

Sammy Hassan ha compiuto gli anni, ma Giovanna Abate non ha festeggiato con lui. Nel giorno del compleanno del fidanzato, infatti, come sottolinea il Vicolo delle News, l’ex tronista di Uomini e Donne è rimasta a Roma condividendo video girati in palestra. Sammy, invece, oltre ad aver condiviso tutti gli auguri ricevuti per il suo giorno, ha raggiunto Viareggio festeggiando con l’amico Rodolfo Salemi. Nessun messaggio di auguri da parte di Giovanna che aveva promesso una festa per il compleanno di Sammy. Cos’è successo, dunque, tra i due. La passione e l’amore tra i due sono finiti? I fans sperano che i rumors non siano veri e aspettano di conoscere la verità dai diretti interessati.



