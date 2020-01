Giovanna Abate/ La nuova tronista di Uomini e Donne colpisce Alessandro Graziani

La presenza di Giovanna Abate sul trono di Uomini e Donne rende felice non solo Gianni Sperti che l’ha sempre sostenuta durante il suo percorso da corteggiatrice di Giulio Raselli, ma anche eventuali corteggiatori. La puntata di presentazione di Giovanna tronista non è ancora andata in onda, ma nelle prossime registrazioni, a scendere le scale dello studio della trasmissione di canale 5 per corteggiarla potrebbe essere Alessandro Graziani, l’ex tentatore di Temptation Island Vip 2019 che ha messo in crisi la storia d’amore tra Serena Enardu e Pago. Con la Enardu, dopo le registrazioni del programma dell’amore, non è nato nulla e, mentre Serena sta provando a riconquistare il cuore di Pago, Alessandro sarebbe pronto a corteggiare la bella Giovanna. Graziani, però, non sarebbe l’unico ad avere un interesse per la Abate.

GIOVANNA ABATE: MANUEL GALIANO TRA I CORTEGGIATORI?

Tra le vecchie conoscenze del pubblico del trono classico di Uomini e Donne c’è Manuel Galiano che, su Instagram, ha espressola propria opinione su Giovanna Abate. L’ex scelta di Giulia Cavaglià, a chi gli ha chiesto se potrebbe scendere a corteggiare Giovanna, ha risposto con un “vorrei”. Una risposta che non è passata inosservata anche perchè, poche settimane fa, erano circolati rumors in merito ad un fidanzamento di Galiano con Mikela Miki, modella e madrina della Juventus con cui Very Inutil People, Manuel avrebbe intrapreso una storia. La voglia di voler corteggiare Giovanna, dunque, presuppone che tra i due sia finita? In attesa di scoprire la verità, l’unica certezza è che la scelta di Maria De Filippi e della redazione di mettere Giovanna sul trono ha messo d’accordo tutti.

