Rebecca Staffelli Vs Giulio Raselli/ “Sta felicità la tieni dentro!” (Uomini e donne)

Giulio Raselli ormai non ha più bisogno di presentazioni così come non ne hanno bisogno le sue emozioni e le sue mille facce spesso uguali seppur per reazioni diverse. Un po’ il vizio di forma dell’ex tronista di Uomini e donne è stato questo visto che in molti gli hanno spesso criticato questo aspetto di mostrare poco le emozioni che porta dentro e lui stesso lo ha più volte confermato dicendosi frenato seppur pronto a mostrare qualcosa in più soprattutto ai genitori che lo amano tanto e che meriterebbero qualcosa da lui. Fatto sta che il suo volto sempre impassibile continua ad essere oggetto di scherno e non solo durante la sua partecipazione a Uomini e donne ma anche adesso che, fuori dallo studio, sta vivendo a mille la sua storia con Giulia d’Urso. I due sono ancora insieme in Puglia e spesso sorridono e si mostrano insieme sui social ma quando Giulio appare solo ecco tornare l’espressione di sempre.

LA FRECCIATINA DI REBECCA STAFFELLI A GIULIO RASELLI

A far notare la cosa ci ha pensato Rebecca Staffelli, modella, influencer ma, soprattutto, figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia. Ma in che modo? E’ presto detto, Giulio Raselli ha pubblicato una foto in cui appare da solo seduto su alcuni gradini e il suo sguardo è serio così come il suo volto poco incline al sorriso. Fin qui tutto normale se non fosse che ad accompagnare la foto c’era la didascalia: “Chiedetemi se sono felice”. A quel punto la bella influencer non ha potuto che prendere la palla al balzo attirando le risate e l’ironia dei fan dell’ex tronista scrivendo: “Fratè ma la stai tenendo tutta dentro questa felicità… 😂”.

Ecco il post “incriminato”:

Visualizza questo post su Instagram Chiedetemi se sono felice. Un post condiviso da Giulio Raselli (@graselli7) in data: 27 Gen 2020 alle ore 11:53 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA