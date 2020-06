Giovanna Abate, la sua scelta è Sammy?/ Lui è sparito dai social ma..(Uomini e donne)

Pubblicità

Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan? I rumors che circolano in questi giorni non fanno altro che confermare che la tronista ha scelto proprio il vocalist come ci attendevamo un po’ tutti. Il loro è stato un colpo di fulmine andato in scena proprio nel momento in cui i due si sono seduti al tavolo, al centro dello studio, per il loro speed date. Da allora l’attrazione ha preso il sopravvento e la loro alchimia traspariva in ogni esterna fino all’arrivo del lockdown che ha messo tutto in discussione e con Sammy pronto a complicare le cose ammettendo di non aver avuto modo e tempo di pensare a lei durante la quarantena preso com’era dai suoi problemi in famiglia e sul lavoro. La delusione ha aperto lo spiraglio Alchimista, colui che ha regalato un sogno a Giovanna Abate, la favola che lei voleva vivere (secondo quanto lei stessa ha affermato nei giorni scorsi), e poi?

GIOVANNA ABATE HA SCELTO SAMMY HASSAN?

Alla fine la passione ha preso il sopravvento e Giovanna Abate ha optato per lo “stron*o” di turno secondo quanto aveva fatto notare anche Gianni Sperti nelle scorse puntate. Secondo i rumors Sammy sarà la scelta della tronista e la sua risposta non sarà un no ma un laconico “proviamoci” che spazzerà via quello sprazzo di romanticismo e di hype che Alchy aveva regalato al programma nei giorni scorsi alzando così l’asticella degli ascolti verso nuovi record. Il gran finale dovrebbe andare in onda proprio martedì prossimo, il 9 giugno, quando la trasmissione chiuderà i battenti ma mai dire mai, specie in questa ultima parte di edizione mista… La conferma della scelta? Potrebbe essere intanto arrivata da social da cui Sammy sembra letteralmente sparito.



