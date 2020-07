Giovanna Abate “Sammy? Ho bisogno di tempo per capire”/ La crisi continua ma…

Giovanna Abate e Sammy Hassan sono in crisi o si sono davvero lasciati in modo definitivo? L’indiscrezione sulla rottura della coppia nata solo poche settimane fa a Uomini e Donne circola ormai da giorni ma non ha ancora trovato una conferma o smentita dai diretti interessati. Questo fino ad oggi, quando finalmente Giovanna ha deciso di chiarire cosa sta accadendo. Intervistata dal nuovo numero del magazine di Uomini e Donne, la Abate ha infatti dichiarato che: “Prima di rilasciare dichiarazioni sulla mia storia con Sammy voglio prendermi del tempo per capire meglio quello che sta succedendo nelle nostre vite. – e ha inoltre aggiunto – Quando sarà fatta chiarezza, spiegherò io direttamente tutto, anche nel rispetto di chi mi ha sempre seguito e sostenuto”.

Giovanna Abate e Sammy Hassan, la crisi continua ma c’è ancora una speranza

Insomma, Giovanna Abate deve fare ancora chiarezza nel suo cuore oltre che nel rapporto con Sammy Hassan che, intanto, preferisce rimanere in silenzio. Pochi giorni fa, a dare per quasi certa la loro rottura, è stato Amedeo Venza e la pagina Instagram UominieDonneClassicoOver. Su questa si leggeva: “Purtroppo con grande rammarico ho saputo che Giovanna e Sammy sono in profonda crisi. Una pausa di riflessione dovuta a una forte incompatibilità caratteriale. È successo tutto subito dopo la scelta di Uomini e Donne, quando hanno avuto modo di conoscersi per davvero!” E ancora: “Pare che a questo punto la storia si possa definire ufficialmente finita. Hanno litigato definitivamente quando sono stati paparazzati. Si sono ritrovati per un chiarimento ma nulla di definitivo”. E infatti bisognerà attendere ancora per capire come finirà.



