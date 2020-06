GIOVANNA BOTTERI/ “I problemi delle giornaliste donne sono legati a…” (Domenica In)

Per il consueto appuntamento con l’informazione sulla fase 3 dell’emergenza Covid-19 e l’aggiornamento sui dati sulla diffusione del contagio in Italia e nel mondo, a Domenica in sarà ospite in collegamento Giovanna Botteri, giornalista e inviata della Rai a Pechino dal 1° agosto 2019. La Botteri ha alle spalle una lunga carriera prima da inviata e poi da corrispondente nell’azienda di viale Mazzini, e in tutto ha attraversato 25 anni di conflitti sparsi nel globo. Senza dubbio, quella del coronavirus può essere annoverata tra le guerre più sanguinose e opprimenti del nuovo millennio, una guerra che lei stessa ha vissuto all’interno dello schieramento cinese, quello più martoriato dall’invisibile mano nemica. Ma la battaglia che più di tutte l’ha segnata e che ricorda con estremo dolore è la strage di 6 bambini a Sarajevo, quando ancora faceva l’inviata: “Erano andati a giocare con le slitte e sono morti sotto due colpi di mortaio”, ricorda in un’intervista al Corriere della Sera. “Con Miran Hrovatin andammo alla morgue, lui uscì in lacrime perché gli sembrava di aver visto suo figlio. A Baghdad le mamme avevano paura di quando i bambini uscivano a giocare, gli davano valium e tranquillanti per farli dormire di più perché stare all’aperto vuol dire schegge, bombe, morte. Ecco la guerra è anche questo: vedi in controluce le persone a cui vuoi bene e pensi: se capitasse a me?”.

Il racconto dei fatti secondo Giovanna Botteri

In un certo senso, qualcosa di vagamente equiparabile è capitato quest’anno a ciascuno di noi, in tutto il mondo. La differenza più grande per Giovanna Botteri l’ha rappresentata il suo ruolo nella vicenda: questa volta, infatti, nessuno l’ha chiamata a scendere in campo, ma a limitarsi al racconto crudo dei fatti dalla redazione di Pechino. A suo dire, però, non è poi molto diverso: “Si tratta di raccontare le persone, di fotografare quello che succede. Raccontare le cose è anche capire perché avvengono: può essere una guerra o l’ascesa di Trump, ma devi comunque spiegare come questo sia possibile, analizzare il perché. Il dovere dei giornalisti è mettere in guardia, il problema è che siamo sempre inascoltati, il risultato è che ti senti una Sibilla Cumana fallita”.

Giovanna Botteri sui problemi della donna in tv

Tornando al caso Striscia che l’ha vista coinvolta di recente, Giovanna Botteri spiega che effetto le ha fatto vedersi coinvolta per la prima volta in prima persona: “Un effetto supernegativo. In generale il problema è quando si confondono i piani, quando la tua immagine diventa notizia. Noi raccontiamo, non siamo quelli che devono essere raccontati: se la donna da soggetto diventa oggetto del racconto c’è qualcosa di sbagliato. I problemi sono sempre legati all’immagine: la giornalista che fa tv non dovrebbe mai rispondere a una serie di canoni legati al suo essere donna piuttosto che giornalista”.



