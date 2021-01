Giovanna Botteri “Sono una giornalista non una soubrette. Vesto come voglio”/ L’attacco a Striscia la Notizia

Il 2020 è stato un anno importante per Giovanna Botteri, che ad agosto 2019 si è trasferita in Cina dopo anni come inviata Rai negli Stati Uniti. A Pechino si è trovata a fronteggiare e raccontare il Coronavirus, diventando un volto “noto” della televisione. L’inaspettata popolarità ha scatenato polemiche e solidarietà sulla sua immagine: anche Striscia la Notizia ha più volte ironizzato sui look della giornalista. “Ho raccontato la Cina dove tutto è nato e tutta questa polemica su capelli e magliette è esplosa nel momento in cui gli italiani erano tutti a casa in pigiama, con i parrucchieri chiusi, con il computer vicino al letto. Ho anticipato una cosa che appartiene a tutti”, ha detto Giovanna Botteri in un’intervista all’ANSA. La giornalista ha spiegato che polemica sul suo modo di vestire e sui capelli naturali, non ha cambiato la percezione che ha di sé: “Non mi sono colorata i capelli e non indosso abiti firmati. Credo che sia un diritto di ognuno di noi di esprimersi al meglio, essere quello che siamo. Ho colleghe geniali e preparate che indossano tacchi a spillo ed hanno i capelli sempre perfetti, Non deve essere nemmeno il modello opposto ma solo come meglio ti senti”.

Giovanna Botteri vs Striscia la Notizia: “Non faccio la soubrette”

Nell’intervista all’ANSA Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Pechino, ha aggiunto: “Io faccio la giornalista non faccio la soubrette, e cerco di essere vestita in modo civile e decente ma da professionista che lavora. Sono una giornalista, scrivo, lavoro, faccio reportage, il mio lavoro è tutto qui: andare in televisione, essere al mio posto. Da me la gente non si aspetta pettinature hollywoodiane, si aspetta di sapere le notizie, di sapere quello che sta succedendo”, lanciando una frecciatina a Striscia la Notizia che più volte ha dedicato servizi all’immagine poco curata della giornalista. Per il suo lavoro a Pechino, Giovanna Botteri ha ottenuto il riconoscimento di ‘giornalista dell’anno’ del Premio Ischia 2020. Inoltre quest’anno l’inviata Rai è stata presidente di Giuria del Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta 2020.



