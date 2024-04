Lanfranco Pace, ex marito Giovanna Botteri/ L’amore e la nascita di una figlia

Chi è stato Lanfranco Pace, ex di Giovanna Botteri

Lanfranco Pace è stato un giornalista e scrittore inglese. L’uomo ha avuto una importante storia d’amore con Giovanna Botteri da cui ha avuto una figlia di nome Sarah Ginevra. Classe 1947, Lanfranco Edward Pace è nato il 1 gennaio a Fagnano e si fatto conoscere come giornalista e scrittore, ma anche per la sua appartenenza a movimenti della sinistra extraparlamentare e per la sua attività di giornalista televisivo e sulla carta stampata. Un curriculum di tutto rispetto quello del giornalista che ha lavorato per La7 e il quotidiano Il Figlio. Non solo, ha ricoperto la carica di dirigente del movimento della sinistra extra-parlamentare Potere Operaio e nel 1978, dopo il rapimento di Aldo Moro, tentò una trattativa tra due brigatisti contrari alla sua uccisione (Valerio Morucci e Adriana Faranda) e il PSI.

Il suo nome è stato anche associato alle BR come fiancheggiatore; un’accusa che lo costrinse a vivere per diversi anni in Francia come latitante prima di poter tornare in Italia. In tv ha condotto anche il programma Otto e mezzo dal 2008 al 2010, prima con Ritanna Armeni e poi Alessandra Sardoni.

Lanfranco Pace e vita privata: il matrimonio con Giovanna Botteri

La vita privata di Lanfranco Pace è stata segnata da due storie importanti. La prima con Stefania Rossini, giornalista e reporter, dal cui amore è nata anche una figlia. Poi l’uomo si è fatto “conoscere” anche per una lunga ed importante storia d’amore con Giovanna Botteri, la giornalista ed inviata. Dal loro amore è nata anche una figlia di nome Sarah Ginevra Pace, trentenne manager per un’importante azienda italiana.

La storia d’amore tra Lanfranco e Giovanna è sempre stata vissuta lontano dal clamore mediatico e dalle telecamere; una scelta che conferma il carattere schivo e riservato di entrambi. Neppure la figlia è mai stata interessata a farsi conoscere come figlia di, visto che ha preferito anche seguire un percorso di studi completamente differente da quello dei suoi genitori.











