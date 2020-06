Giovanna Botteri, t-shirt con Mara Venier/ “Dicono che ho la stessa maglia, invece…”

Sorpresa oggi, da parte di Giovanna Botteri, inviata Rai da Pechino ed in collegamento con Domenica In, a Mara Venier, in occasione dell’ultima puntata. Dopo averla introdotta, la Botteri ha subito sottolineato come per l’occasione avesse scelto di presentarsi con un nuovo look, sfoggiando subito una maglietta raffigurante proprio la padrona di casa. “Ma dove l’hai trovata, a Pechino?”, ha commentato sorpresa la Venier. “L’ho fatta fare a Pechino, dicono che ho sempre la stessa maglietta e invece non è vero!”, ha replicato la giornalista, tornando su vecchie ruggini legate a Striscia la Notizia. “Ma chi lo dice?”, ha subito domandato Mara senza però ricevere alcuna risposta da parte della giornalista che ha deciso di omaggiare così “zia Mara” nell’ultima puntata stagionale della trasmissione di Rai1. Mara ha voluto prontamente immortalare il momento e pubblicare sulle sue Instagram Stories Giovanna Botteri con la maglia che vede protagonista la conduttrice.

GIOVANNA BOTTERI, T-SHIRT CON MARA VENIER DA PECHINO

“Bisogna avere il sorriso, affrontare tutto con il sorriso come ci insegni tu”: così Giovanna Botteri a Mara Venier commentando oggi la scelta di sfoggiare la maglia in suo onore. Le notizie non sono purtroppo particolarmente confortanti a Pechino e si fa fatica a sorridere, ma la giornalista e inviata Rai ha deciso di chiudere il collegamento proprio in questo modo. “Hanno chiuso la città, a Pechino non si arriva più e non si esce più. L’ultima notizia è che a sud di Pechino hanno messo in lockdown mezzo milione di persone perchè l’idea è evitare la seconda ondata”, ha svelato la Botteri, preoccupata, rivelando che ora la strategia è quella del test del tampone a tappeto al quale anche lei si è sottoposta tre giorni fa. “L’unico modo per capire ed evitare una seconda ondata è capire dov’è il virus, dove si nasconde ed isolarlo”, ha aggiunto. Prima di congedarsi, infine, è tornata sulla maglietta omaggio a Mara Venier: “Questa è la terrazza, c’è Roma qua dietro”, ha spiegato la giornalista mentre la Venier ha confermato: “Mi sa che è la mia terrazza!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA