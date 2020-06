Mara Venier viola regole anti Covid: abbraccia Romina Power/ Video “Ma che me frega!”

Mara Venier fa ancora discutere. Dopo la “battuta” sulle mascherine e gli assembramenti post vittoria del Napoli in Coppa Italia, la conduttrice di Domenica In viola le regole e abbraccia Romina Power. «Non me ne frega niente», sbotta Mara Venier di fronte all’amica Romina Power. Non riesce a trattenersi per il dispiacere del lutto della sua ospite, la cui sorella è morta in Wisconsin dopo una battaglia contro la leucemia. La conduttrice allora l’ha stretta in un abbraccio, nonostante le raccomandazioni contro il contagio da coronavirus. «Non me ne frega niente che non ci dobbiamo abbracciare, ti abbraccio lo stesso», dice Mara Venier a Romina Power. L’ex moglie di Al Bano Carrisi si commuove per il gesto dell’amica: «Quando prendo un impegno non mi sembra giusto cancellare. Ci darà l’occasione di ricordare quanto era speciale mia sorella. Nessuno se lo aspettava». Il gesto di Mara Venier comunque sta facendo discutere sui social.

MARA VENIER ABBRACCIA ROMINA POWER E VIOLA REGOLE

Emozionata dalla presenza di Romina Power, che ha deciso di rispettare l’impegno nonostante la morte della sorella avvenuta ieri, si è quindi lasciata andare ad un abbraccio. «La sua presenza qui mi dice che siamo davvero amiche. È un’altra dimostrazione del rapporto speciale che ci lega», dice la conduttrice. L’ospite entra e scatta l’abbraccio, vietato dalle regole anti-Covid. Ma Mara Venier non ne vuole sapere e ignora l’eventualità di una multa. «Sì, stringiamoci. Non me ne frega niente che non dovremmo abbracciarci. Che ce fanno? Al massimo ce licenziano. Ricorderemo quanto era speciale tua sorella». Un gesto destinato a far discutere quello di Mara Venier, considerando l’importanza di rispettare le regole e anche del suo ruolo di esempio per i telespettatori. Ma in molti sono andati oltre, apprezzando la sua spontaneità in relazione ad un evento così doloroso come il lutto della sua amica.





© RIPRODUZIONE RISERVATA