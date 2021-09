Giovanna Cilla, maestra scomparsa da Alghero/ Marito “portata via da uno sconosciuto”

Di Giovanna Cilla, maestra 68enne, si sono perse le tracce lo scorso 3 agosto da Alghero. Il caso è stato trattato anche nel corso della trasmissione Chi l’ha visto. “E’ stata vista da un ciclista mentre percorreva la pista ciclabile”, ha spiegato il figlio Claudio ai microfoni della trasmissione di Rai3, “l’hanno vista seduta su un masso verso le 20, l’abbigliamento descritto corrisponde all’ultimo che aveva”. Secondo il testimone la donna sarebbe appara un po’ “fuori luogo” per come era vestita.

Giovanna è una maestra in pensione di Sassari ed Alghero ci viene ogni anno con il marito Pietro per trascorrere le vacanze al mare. La donna sarebbe uscita intorno alle 11 mentre il marito stava guardando le Olimpiadi in tv: “Mi ha detto che mi aspettava fuori mentre io mi preparavo, le ho chiesto se avevo le chiavi, mi ha sorriso e mi ha detto che le aveva in mano”.

Giovanna Cilla, maestra scomparsa: è giallo

Nell’ultimo periodo Giovanna Cilla era solita dimenticare le chiavi di casa ed anche il marito Pietro da qualche tempo la vedeva diversa, in sovrappensiero e demotivata. La morte del padre dello scorso anno l’aveva segnata, ed ancora di più quella della sorella dello scorso aprile. “Era un periodo, dopo la morte della sorella che era svogliata, sempre seduta o a leggere o a guardare la tv”.

Anche la nuora ha confermato la tristezza della donna dopo la morte della sorella: “Le era rimasta la lettura”. Ma che fine ha fatto la maestra sarda? A denunciare la scomparsa è stato il marito ma per i carabinieri si sarebbe trattato di un allontanamento volontario per il quale c’era da attendere 24 ore. Il marito tuttavia si mettere sulle sue tracce. La figlia di una vicina di casa l’avrebbe avvistata verso nord e questo potrebbe supporre un allontanamento fuori da Alghero. La donna viene immortalata da una telecamera a passo spedito, come se avesse una meta precisa. Le segnalazioni però si fermano al giorno della scomparsa, come spiega la nuora. Diversi i chilometri percorsi. Intanto il marito Pietro sostiene che abbia accettato un passaggio da uno sconosciuto, ma per andare dove? “L’idea che abbiamo è che la sera mentre era seduta, abbia chiesto un passaggio e sia stata portata via perché da quella sera nessuno l’ha più vista”, ha aggiunto il marito.

