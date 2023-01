Giovanna Civitillo “Alice è più di una figlia per me”/ “Lei mi ha scelto per Amadeus”

Giovanna Civitillo, ospitata nel salotto di Verissimo, ha parlato a lungo del suo rapporto con il conduttore Rai Amadeus, culminato in un matrimonio e nella nascita di loro figlio José. Nonostante questo, però, Giovanna ha dovuto anche fare i conti con la prima figlia di Amadeus, ovvero Alice, che in occasione del loro matrimonio ha fatto da testimone al padre. Di Alice ne parla come di “un pezzo del mio cuore”, colei che le ha fatto scoprire il suo lato materno e che ha spinto affinché Ama accogliesse Giovanna nella sua vita.

Giovanna Civitillo parla di Alice, la prima figlia di Amadeus

Insomma, sembra che quello che poteva essere un rapporto difficile, per Giovanna Civitillo si è rivelato, in realtà, un grande successo, una sorta di insegnamento per lei. “Io sono cresciuta insieme ad Alice“, racconta nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin. “Lei è stata quella che mi ha fatto scoprire per prima il mio lato materno. Oggi siamo più di una mamma e una figlia, siamo complici, amiche e confidenti, è bellissimo”.

“Non era scontato, ma ci siamo riuscite”, racconta in lacrime (“di gioia”, si giustifica) Giovanna Civitillo a Versissimo. “Lei mi ha scelta. Io ho conosciuto un papà single, e quando mi ha conosciuta, prima come amica, ha subito voluto che ci fidanzassimo. Avevo paura del suo giudizio, era fondamentale che mi accettasse perché io amo l’armonia. Non sarei mai riuscita a costruire una famiglia senza armonia, e quindi senza di lei.”.

Chi è Alice, la figlia di Amadeus

L’Alice di cui parla Giovanna Civitillo a Verissimo è la prima figlia di Amadeus, l’unica avuta dalla relazione con Marisa Di Martino, durata dal 1993 al 2007. Nata nel 1997, si è quasi sempre tenuta lontana dai riflettori ma sembra essersi laureata all’istituto Marangoni di Milano, cercando una carriera nella moda. Al fianco di Amadeus, Alice ha affrontato il divorzio del padre con la Di Martino, conoscendo contestualmente (all’età di 5 anni) anche Giovanna Civitello. Da allora le due (o meglio, i tre) sembrano essere inseparabili, mentre José si è unito a completare un quadro familiare veramente bellissimo.

