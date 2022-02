Giovanna Civitillo e Marisa Di Martino, moglie ed ex di Amadeus/ Prime nozze nel ’93

MARISA DI MARTINO: CHI È L’ EX MOGLIE DI AMADEUS?

Amadeus attraversa un periodo storico di massima popolarità. Da anni uno dei conduttori più famosi della Rai, oggi è conduttore e direttore artistico affermato del Festival di Sanremo. Siamo stati abituati a vederlo sui canali Rai, ma soprattutto siamo stati abituati a vederlo con una sola donna, Giovanna Civitillo. La coppia è molto affiatata, tanto da condividere lo stesso profilo sui social e in particolare su Instagram.

Ma sapevate che prima di lei Amadeus era sposato con un’altra donna? Stiamo parlando di Marisa Di Martino. Lo showman è convolato a nozze per la prima volta nel 1993 e la coppia è rimasta insieme fino al 2007. Nel 1997 dal loro amore è nata una figlia, Alice. Entrambi sono molto riservati e non hanno mai voluto rivelare le cause della loro separazione, ma sembra che fossero in crisi già da diverso tempo, al punto da capire che l’unica soluzione possibile fosse il divorzio. Oggi lei è completamente sparita dal mondo dello spettacolo, per questo è molto difficile trovare in rete delle sue foto recenti. Non si sa nulla, nemmeno della sua vita privata.

GIOVANNA CIVITILLO: IL COLPO DI FULMINE A L’EREDITA’ E IL MATRIMONIO

Archiviato il matrimonio con Marisa Di Martino, successivamente Amadeus ha conosciuto l’attuale moglie, Giovanna Civitillo. Diverso tempo fa, in una simpatica intervista con Mara Venier a Domenica In, l’ex ballerina raccontò il primo appuntamento con l’attuale marito: “Mi ha chiesto di uscire per un caffè. Ci siamo visti, abbiamo parlato molto. Poi mi sono ritrovata attaccata al finestrino, io facevo resistenza”. Mara Venier prendendo la vicenda sul ridere in modo ironico chiese: “Ti è zompato addosso? Da Ama non me lo aspetto!”. La moglie di Amadues rispose: “Ma no, è che desiderava tanto un bacio, con eleganza. Ma non gliel’ho dato quella volta. La volta successiva, invece, sì”.

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono conosciuti nel 2003, sul set de L’eredità: lui ovviamente conduceva e lei era una ballerina. Tra i due è stato immediatamente colpo di fulmine, si sono dichiarati e nel 2009 hanno avuto un figlio, José, poco prima di sposarsi con il rito civile. Nel 2019 si sono risposati, dopo l’ufficializzazione del divorzio con la prima moglie, Marisa Di Martino.



