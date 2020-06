Giovanna Civitillo, moglie Amadeus/ “E’ geloso, per lui sono la donna più bella”

Giovanna Civitillo è la moglie di Amadeus, il conduttore de “I soliti ignoti” e del Festival di Sanremo. Un rapporto d’amore importante quello tra la ballerina della scossa de L’eredità e il popolare volto di Raiuno. La coppia, sposata dal 2009, ha anche un figlio di Josè Alberto che abbiamo visto lo scorso febbraio in platea durante le cinque serata del Festival di Sanremo 2000. Ama e Giovanna sono più uniti che mai, anche se a rivelare alcuni retroscena sul loro rapporto ci ha pensato proprio la showgirl che quest’anno ha dispensato consigli di seduzione a Detto Fatto di Bianca Guaccero. “Gli ho dato più volte pubblicamente dimostrazione del mio amore” – ha dichiarato la Civitillo dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni rivelando – “Amadeus è proprio geloso-geloso, per lui sono la donna più bella del mondo”. La showgirl ha poi aggiunto come ogni anno riceva diverse proposte dal mondo della tv, ma di avere quasi sempre declinato. “Negli anni mi hanno contattato per vari reality ma non fanno per me. Anche per quanto riguarda i talk ho qualche riserva, non mi piace esprimere un’opinione su tutto” – precisa Giovanna concludendo – “vado a “Caduta libera”, ma ci vado per giocare”.

Giovanna Civitillo: dal matrimonio alla nascita del figlio Josè

Undici anni d’amore tra Amadeus e Giovanna Civitillo che lo scorso luglio hanno celebrato nuovamente il matrimonio, ma questa volta in Chiesa dopo il primo rito civile. Un giorno indimenticabile per la coppia che alla stampa ha dichiarato: “il nostro sogno si è finalmente realizzato: siamo credenti e solo adesso ci sentiamo davvero marito e moglie. Giovanna, la sera, mentre andavamo a letto in una magnifica camera dell’hotel Parco dei Principi, continuava a piangere per l’emozione”. La Civitillo, sempre dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato di un rito: “vado sempre alla prima puntata dei suoi programmi. Lui mi chiede sempre un parere, vuole sapere quello che penso e si fida molto dei miei giudizi. Abbiamo una grande intesa anche sul piano professionale”. Non solo, la showgirl ha anche confessato al settimanale Oggi: “mio marito la notte fatica a prendere sonno e alle due mi chiede di preparargli una camomilla per rilassarsi. Sovente si scorda persino di nutrirsi, talmente è concentrato sul suo lavoro. Quando è a casa, e questo accade praticamente soltanto nei fine settimana, indossa sempre le cuffie, ascolta le canzoni tutto il tempo. Addirittura, per poter parlare insieme a lui, io e nostro figlio José Alberto dobbiamo togliergli gli auricolari dalle orecchie! È completamente travolto dalla musica”.



