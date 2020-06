Giovanna Lorenzi, moglie Roby Facchinetti/ 30 anni d’amore e 2 figli

Giovanna Lorenzi è la moglie di Roby Facchinetti, il cantante e tastierista conosciuto dal grande pubblico per essere stato parte integrante della band dei Pooh. Una storia d’amore importante quella tra Giovanna e il mitico Facchinetti che sono sposati da circa 30 anni. Il primo incontro avviene nel 1986 e da allora i due hanno cominciato a conoscersi e frequentarsi. Poco dopo è nato un grande amore che li ha spinti a sposarsi nel 1990. Un matrimonio felice e duraturo suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli: Roberto e Giulia. Nonostante la grande popolarità e la fama del marito, la Lorenzi è una donna molto discreta e riservata che ha preferito mantenere sempre i riflettori ben lontani dalla sua vita privata e matrimoniale. Solitamente è più il marito a parlare di lei come quando in occasione di un compleanno le ha dedicato un bellissimo messaggio postato sui social in cui ha scritto: “la tua età è la tua vera forza. Buon compleanno amore mio da una vita”. Un compleanno speciale che il tastierista dei Pooh ha voluto festeggiare anche con una dedica d’amore alla sua amata.

La malattia di Giovanna Lorenzi, Roby Facchinetti: “ha subito un’operazione importante”

Giovanna Lorenzi e Roby Facchinetti sono più innamorati che mai. 30 anni d’amore e non sentirli: è proprio il caso della coppia di cui si conosce davvero poco visto che hanno preferito viversi il proprio rapporto lontano dalle telecamere. In realtà Roby Facchinetti in diverse occasione ha parlato della sua amata e dei figli Roberto e Giulia nati dal loro matrimonio su cui ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Roberto ancora studia, fa lettere moderne però è un musicologo e potrebbe fare il critico musicale, ha una conoscenza trasversale della musica classica. Conosce tutti i gruppi, ma è più da dietro le quinte”. Sulla figlia Giulia, invece, ha raccontato. “è la più piccola, ha 21 anni, studia a Madrid, sta facendo un anno di specializzazione in management. Tutti amano e ascoltano la musica, poi ognuno ha preso la sua strada”. Recentemente in occasione della sua partecipazione a Domenica In, il tastierista dei Pooh ha raccontato un momento difficile della sua vita e della moglie Giovanna che si ammalata. Facchinetti non ha mai specificato di quale malattia si tratti, ma nel salotto di Mara Venier ha raccontato: “tu sai che i miei se ne sono andati a 14 anni di distanza l’uno dall’altra; alla messa funebre, tu c’eri. Mia moglie Giovanna ha subito un’operazione importante, e tu sei venuto due volte a trovarci in ospedale. Giulia, mia figlia, ha avuto un problema di salute molto serio. Anche in quel caso, tu ci sei stato vicino. Come faccio a non volerti bene”.



