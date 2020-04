Giovanna Lorenzi, moglie Roby Facchinetti/ Lui: “La tua età, la tua vera forza”

Giovanna Lorenzi è la moglie di Roby Facchinetti, il cantante ospite della ventinovesima puntata di “Domenica In”, il programma campione d’ascolti condotto da Mara Venier. La voce dei Pooh torna protagonista con un videomessaggio di ringraziamento alla padrona di casa a distanza di una settimana dal commovente intervento da casa sua a Bergamo. Facchinetti, infatti, ha raccontato con le lacrime agli occhi quello che sta succedendo nella città lombarda colpita al cuore dalla diffusione del Coronavirus. Un momento toccante che ha visto l’artista presentare per la prima volta il brano “Rinascerò, rinascerai” dedicato proprio alla sua Bergamo. Accanto a lui, seppur non presente in video, c’era anche la moglie Giovanna con cui è legato da 30 anni circa. Un amore importante quello che lega Roby e Giovanna che dal loro primo incontro, avvenuto nel 1986, non si sono mai separati. Anzi la coppia nel 1989 è convolata a nozze e dal loro matrimonio sono nati due splendidi figli: Roberto e Giulia.

Roby Facchinetti: “Giovanna Lorenzi, la tua età è la tua forza”

Roby Facchinetti e Giovanna Lorenzi sono inseparabili da circa 33 anni: 3 anni di fidanzamento e 30 di matrimonio. Nessuna crisi per la coppia con Giovanna che ha sempre preferito mantenere un profilo riservato e discreto. Diversamente il marito non si risparmia in commenti e messaggi d’amore come quando in occasione del compleanno di Giovanna le ha scritto: “la tua età è la tua vera forza. Buon compleanno amore mio da una vita”, una dedica che non è passata affatto inosservata. Dal loro amore sono nati Roberto e Giulia su cui l’artista ha dichiarato durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Roberto ancora studia, fa lettere moderne però è un musicologo e potrebbe fare il critico musicale, ha una conoscenza trasversale della musica classica. Conosce tutti i gruppi, ma è più da dietro le quinte”, mentre sulla figlia: “Giulia è la più piccola, ha 21 anni, studia a Madrid, sta facendo un anno di specializzazione in management. Tutti amano e ascoltano la musica, poi ognuno ha preso la sua strada”. In tutti questi anni d’amore però non sono mancate le difficoltà come Roby Facchinetti ha raccontato proprio nello studio di Domenica In: “mia moglie Giovanna ha subito un’operazione importante. Anche Giulia, mia figlia, ha avuto un problema di salute molto serio”.



