GIOVANNA LORENZI, MOGLIE ROBY FACCHINETTI/ E’ madre dei figli Roberto e Giulia

Non sappiamo molto di Giovanna Lorenzi, la moglie di Roby Facchinetti che l’ex dei Pooh ha conosciuto (e sposato) negli anni Ottanta. Era l’86, precisamente, quando i due si incontravano per la prima volta, ignari che da quel momento in poi sarebbero stati inseparabili. Tre anni dopo, nel 1990, il loro matrimonio, e poi i figli Roberto e Giulia. “La tua età è la tua vera forza. Buon compleanno amore mio da una vita”, ha scritto su Instagram il cantante in occasione del compleanno di Giovanna. Dal profilo di Roby, si evince che sua moglie è nata il 1° marzo; anno sconosciuto. La Lorenzi, infatti, non sembra bazzicare molto i social network. Sta di fatto che accompagna un personaggio pubblico – Facchinetti, appunto – da ormai 33 anni, e che la notorietà di quest’ultimo non ha mai condizionato la loro armonia di coppia. Prima di conoscere Giovanna, Roby ha avuto altre due relazioni importanti con Mirella Costa e Rosaria Longoni.

Chi è Giovanna Lorenzi, moglie di Roby Facchinetti

Roby Facchinetti non si è mai sbilanciato troppo riguardo alla vita privata con la moglie Giovanna Lorenzi. Presumibilmente, deve trattarsi di una persona molto riservata. Quanto invece ai figli avuti con lei, Roberto e Giulia, il cantante ha dichiarato che gli farebbe piacere se seguissero le sue orme: “Roberto ancora studia, fa lettere moderne però è un musicologo e potrebbe fare il critico musicale, ha una conoscenza trasversale della musica classica. Conosce tutti i gruppi, ma è più da dietro le quinte”, si legge in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Sulla secondogenita: “Giulia è la più piccola, ha 21 anni, studia a Madrid, sta facendo un anno di specializzazione in management. Tutti amano e ascoltano la musica, poi ognuno ha preso la sua strada”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA