Giovanna Sannino e il dramma dell’arresto del papà Salvatore/ “Prelevato dai carabinieri alle sei di mattina”

Giovanna Sannino (Carmela di Mare Fuori) spiazza a Verissimo: “Il dramma dell’arresto di papà”

È stata ospite per la prima volta a Verissimo Giovanna Sannino, la Carmela di Mare Fuori ed ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin dove ha parlato del suo dramma, un colpo duro davanti al quale l’ha messa la vita: l’arresto del papà Salvatore quando lei aveva solo 16 anni. Nel talk di Canale5 ha ripercorso quella drammatica esperienza: “È successo che una mattina, alle sei, bussano al citofono di casa mia ed erano i carabinieri, si portano via il mio papà ed io non ho avuto il coraggio di alzarmi anche se stavo capendo che stava succedendo qualcosa.”

Chi è Giovanna Sannino/ La storia con Gaetano Migliaccio nata sul set di 'Mare Fuori'

E poi Giovanna Sannino ha aggiunto: “Ad un certo punto sento mia madre che dice Salvatore stai tranquillo non farti venire un infarto che stasera sarai a casa. Mio padre, invece, quella sera a casa non è tornato. E stato dieci giorni in custodia cautelare a Poggio Reale e un mese e mezzo agli arresti domiciliari io non l’ho voluto salutare perché ho pensato nel mio cuore se mi alzo e lui mi vede che sto guardando questa scena forse un infarto gli può venire perché per lui sarebbe una grandissima mortificazione.” L’accusa era di corruzione. Il padre poi ha patteggiato.

Anticipazioni Terra Amara, puntata 19 aprile 2024/ Il matrimonio di Zuleyha e Hakan rischia di saltare…

Verissimo, Giovanna Sannino sull’arresto del papà Salvatore: “Mi ha scritto una lettera bellissima”

L’arresto del padre ha segnato Giovanna Sannino, durante la chiacchierata con Silvia Toffanin ha confessato di non essere mai andata a trovare il papà in carcere ma di avergli scritto tante lettere: “Ce le ho ancora è quella più bella è sicuramente la prima dove lui ad un certo punto mi chiede scusa perché era una cosa che non aveva fatto mi ha scritto ‘sono innocente, credimi sono innocente’ Ed in quella lettera mi ha scritto ‘se hai mai dubitato del mio amore non farlo mai più perché sei il mio dolce amore mio e ti amo tantissimo.'” Adesso il padre è un uomo libero ed in seguito gli ha spiegato di aver chiesto il patteggiamento non perché realmente colpevole ma per uscirsene il più presto possibile.











© RIPRODUZIONE RISERVATA