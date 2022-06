Giovanni Allevi e la malattia/ “Ho una neoplasia dal suono dolce: mieloma”

Giovanni Allevi è malato: l’annuncio sui social

Giovanni Allevi e la malattia. Il pianista e compositore ha scoperto da poco di avere un mieloma e ha deciso di condividere questa terribile notizia con i suoi fan e il suo pubblico. L’annuncio, infatti, è arrivato tramite il profilo Instagram dell’artista che ha scritto: “non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”. Un durissimo colpo per il pianista e compositore che nei prossimi mesi sarà per cause di forza maggiore costretto a restare lontano dal palco. Proprio Allevi parlando della malattia ha aggiunto: “la mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto”.

Il pianista ha poi confessato: “ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Torno presto”.

Giovanni Allevi, la scoperta della malattia

Con un messaggio breve e coinciso, Giovanni Allevi ha comunicato di essere malato. Il pianista e compositore ha un mieloma, anche se negli ultimi mesi si era sottoposto a diversi controlli medici. Durante gli ultimi appuntamenti live del tour, infatti, il compositore aveva sempre dei dolori alla schiena, ma non ha mai voluto fermare la tournée. Dopo una serie di accertamenti ha scoperto la causa di quel lancinante dolore alla schiena. Poi l’annuncio ai fan e al suo pubblico da cui dovrà allontanarsi per combattere la sua battaglia.

Pochissimi giorni prima dell’annuncio della malattia, Allevi sempre sui social scrive: “non sono certo la fama, il successo, il prestigio a muovermi, ma la gioia profonda di non essere più me stesso, perché trascinato via dall’onda impetuosa della musica. La composizione è la mia dannazione e la mia ragione di vita”.

