Giovanni Allievi, lotta alla malattia: cos’è il mieloma multiplo?/ Come sta il pianista in vista di Sanremo

Il Maestro Giovanni Allevi torna sul palco dell’Ariston dopo la malattia: come sta oggi?

Come Giovanni Allevi? Da giugno 2022 combatte contro il mieloma multiplo, una brutta malattia con la quale non avrebbe mai voluto fare i conti. Si tratta infatti di un tumore del midollo osseo che colpisce le cellule plasmatiche, ovvero un tipo di globuli bianchi che produce anticorpi. Le cause non sono ancora ben chiare alla scienza, ma sono stati considerato dei fattori di rischio che vi si possono associare tra cui età avanzata, predisposizione genetica ed esposizione a sostanze tossiche.

Ospiti Sanremo 2024, mercoledì 7 febbraio/ John Travolta e Giovanni Allevi, monologo degli attori Mare Fuori

“Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, aveva annunciato coraggiosamente ai fan nel 2022. Oggi torna al Festival di Sanremo 2024, celebrato anche dai colleghi del mondo della musica, dopo essere stato alla larga dai riflettori per diverso tempo, essendo impegnato in un percorso che comunque non gli ha fatto perdere fiducia e ottimismo.

Giovanni Allevi ospite a Sanremo 2024/ Amadeus: "Torna ad esibirsi dopo la diagnosi della malattia"

Giovanni Allevi, quel filo diretto coi fan e gli aggiornamenti sulla malattia: “La mia angoscia più grande…”

“La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco…”, aveva detto Giovanni Allevi a proposito della malattia. In questi mesi l’artista ha usato i social per aggiornare i fan sul suo stato di salute e sull’andamento della malattia.

Giovanni Allevi ospite a Sanremo 2024/ Amadeus: "Torna ad esibirsi dopo la diagnosi della malattia"

Non sono mancati i momenti difficili e macabri, come quando alcune pagine hanno annunciato erroneamente la sua morte. Oggi la sue condizioni di salute sembrano migliori rispetto ad un anno e mezzo fa, come raccontato dallo stesso Allevi verso la fine del 2023: “Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA