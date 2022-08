Giovanni Angiolini, stoccata all’ex Michelle Hunziker dopo la rottura/ La foto pungente dalla Sardegna…

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, arriva la stoccata di lui dopo la rottura

Dopo settimane di passione, la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è giunta al capolinea. Il flirt è durato pochi giorni, abbastanza da infiammare il gossip che si è concentrato sui loro spostamenti e gli indizi che confermavano la loro relazione. Eppure ecco già arrivare la notizia della rottura. Lasciato Angiolini, Michelle è tornata a casa e si è dedicata alle sue bambine, Sole e Celeste, portandole a Disneyland Paris. Poi è tornata a Milano, città dalla quale ha ultimamente postato alcuni scatti e condiviso momenti sul suo profilo Instagram.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati/ Perchè? Spunta retroscena…

Un dettaglio quest’ultimo che acquista importanza se collegato agli ultimi gesti social di Giovanni Angiolini. Nel particolare, nelle ultime ore, stando a quanto riporta Today, il bel dottore è tornato attivo su Instagram postando uno scatto del mare della sua bellissima Sardegna. A corredo poi ha inserito il tag del luogo: “Piazza del Duomo, Milano”.

Roberto Alessi: "La fine tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini può avere due nomi"/ Il retroscena

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: perché si sono lasciati?

Un gesto ironico che inevitabilmente appare come una frecciatina alla sua ex che si trova proprio a Milano. Intanto di recente il giornalista e direttore di Novella2000 Roberto Alessi si è espresso sulla rottura dei due, scrivendo: “La fine tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini può avere due nomi? Forse quelli delle sue due bambine, sue e di Tommaso Trussardi. Ha sempre cercato di proteggerle da tutto, soprattutto in questi ultimi mesi. Spesso, se non sempre, una madre decide di mettere al primo posto i figli. A volte può essere anche doloroso, ma è una scelta d’amore assoluto. E va rispettata. Non so cosa è accaduto, ma so che Michelle è una grande madre.”

Giovanni Angiolini e le sue ex fidanzate/ Non solo Michelle: da Mary Falconieri alle voci su Giulia Salemi













© RIPRODUZIONE RISERVATA