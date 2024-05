Giovanni Antonacci è il fidanzato di Giulia Laura Abbiati?/ Regna il mistero sui rispettivi social ma…

Un dubbio continua ad attanagliare il mondo del gossip e riguarda la presunta relazione tra Giovanni Antonacci e la conduttrice e speaker radiofonica Giulia Laura Abbiati. Per mesi si è fatto riferimento ad una vera e propria storia d’amore tra il ragazzo e la giovane presentatrice, ma ad oggi regna il mistero sul loro rapporto. Sui social dei due giovani, oltretutto, non emergono indizi particolari, entrambi infatti utilizzano il profilo a scopo lavorativo e professionale, lasciando poco spazio al gossip e alle questioni di cuore.

Giulia Abbiati, in particolar modo, è sempre stata piuttosto abbottonata sul fronte amoroso e solo un paio d’anni fa confermò una breve frequentazione con il fidanzato Awed, al fine di puntualizzare alcune voci che uscirono sul loro conto. “Non ho mai messo in mostra la nostra breve frequentazione, non mi appartiene. Stamattina però mi sono svegliata come ex fidanzata di Awed con il cuore spezzato ed è molto ironico dato che entrambi sappiamo che di cuori infranti non ce ne sono stati, anzi”, le parole dell’Abbiati.

Giulia Laura Abbiati e Giovanni Antonacci stanno insieme? Regna il mistero sulla possibile coppia

Oggi il suo nome continua ad essere accostato a quello di Giovanni Antonacci, ma nessuno dei due ha mai confermato. Tutto tace sui social, mentre sul web continua il chiacchiericcio sulla coppia, con la solita domanda che si ripete puntuale: il figlio di Biagio Antonacci è fidanzato con Giulia Abbiati?

Il rapper, dal canto suo, è una persona estremamente riservata ma sappiamo che il suo singolo “Dose” è dedicato a una ragazza di cui si era detto perdutamente innamorato. In passato avevano preso quota dei rumors su un possibile intreccio con la tiktoker Mariasole Pollio, volto di Battiti Live. Anche in quel caso, parliamo ormai di tre anni fa, non sono mai arrivate conferme di alcun tipo.

