Giovanni Antonacci, il figlio di Biagio ad Amici?/ “Sì, starei agli ultimi banchi”

C’è il figlio di un famosissimo cantante italiano che vorrebbe partecipare ad Amici. Lui è Giovanni Antonacci, il figlio di Biagio Antonacci che in un’intervista al giornalista Giulio Pasqui per Cosmopolitan, ha rivelato che sarebbe per lui un percorso molto formativo. Nello stralcio dell’intervista pubblicata su Twitter, il giornalista chiede: “Quindi, ricapitolando, Antonacci Junior è carino, divertente, affascinante e talentuoso. Praticamente il concorrente perfetto per un talent in stile Amici o X Factor: che nel suo futuro ci possa essere la partecipazione a un reality a tema musicale?“

La risposta del figlio di Antonacci è: “Penso che Amici sia più formativo. È più lungo, ci sono le lezioni, è una vera e propria scuola. Io sarei uno di quelli che sta agli ultimi banchi, che fa caciara, ma anche ligio al dovere.”

Giovanni Antonacci ha sostenuto i provini per entrare ad Amici?

Giovanni Antonacci, dunque, parteciperebbe ad Amici 21. Sarebbe un bel colpo per Maria De Filippi, che potrebbe portare nella scuola un figlio d’arte di cui, però, non si sa molto. Ciò che sappiamo di Giovanni è che ha 19 anni e fa il rapper. Nella musica ci è cresciuto, tuttavia ha fatto il suo esordio in questo mondo circa due anni fa, quando ha pubblicato autonomamente le canzoni da lui composte.

Giovanni, tuttavia, non chiarisce se ha già effettivamente sostenuto i provini per far parte del talent e se, dunque, li abbia finora superati. Intanto Amici si prepara ad aprire i battenti quest’anno molto prima del solito: gli allievi potrebbero fare il loro esordio sul palco di Canale 5 già a settembre invece del consueto novembre.

Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi, che canta, non esclude di partecipare ad “Amici”. Maria, io ci farei un pensierino, poi vedi te… pic.twitter.com/6NmeOBX6Lo — Giulio Pasqui (@GPasqui) August 20, 2021

