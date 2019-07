GIOVANNI ARRIGONI/ La fotonica Katia impazzita per i suoi muscoli (Temptation Island)

Giovanni Arrigoni è il bellissimo tentatore di Temptation Island 2019. La giovanissima promessa del wakeskater si è fatto subito apprezzare nel villaggio dei fidanzati attirando l’attenzione di Katia Fanelli, la fotonica fidanzata di Vittorio Collina. Tra i due è scattata una bella complicità che ha visto la simpaticissima Katia avvicinarsi davvero tanto al fisicato tentatore; una complicità che però non è particolarmente gradita al fidanzato Vittorio che nel villaggio dei fidanzati si sta comportando diversamente. Nonostante tutto però Giovanni è stato molto chiaro con Katia; il 29enne, infatti, ha sottolineato di avere una bellissima sintonia con la fotonica bionda, di trovarsi molto bene con lei, ma di provare nei suoi confronti solo un sentimento di amicizia. Dall’altra parte Katia non nasconde di essere molto attratta dal modello e wakeskater al punto da scherzare con le altre ragazze al villaggio dicendo “cavalcami, cavalcami più forte Giovanni” guardandolo allenarsi in giardino! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Giovanni Arrigoni conquista Katia di Temptation Island 2019

Giovanni Arrigoni è il modello e wakeskater che – grazie al suo aspetto e al suo fascino – riscuote molto successo con le donne. Di recente ha preso parte alla settima edizione di Temptation Island, attirando subito l’attenzione di Katia Fanelli. Si tratta della sua prima volta in un programma televisivo, ma per essere un esordio non è andata affatto male. Giovanni ha scelto di mettersi in gioco in un reality dalle dinamiche piuttosto controverse, tralasciando per un momento la sua carriera (avviatissima e di successo). Lo ha fatto, forse, nel tentativo di trovare l’amore. Della sua vita privata si sa pochissimo: scorrendo il suo feed di Instagram, capiamo subito che – almeno di recente – non è stato fidanzato. Tra le foto, infatti, non c’è traccia di donne. Giovanni preferisce piuttosto concentrarsi sulla sua professione, che porta avanti con successo ormai da alcuni anni. Classe 1990, Giovanni si divide tra Milano e l’Emilia Romagna per via dei suoi impegni di lavoro.

Chi è Giovanni Arrigoni

Le informazioni su Giovanni Arrigoni sono ben poche. Sul web, il tentatore non si sbilancia troppo, e quel che traspare è soltanto la sua riservatezza. Quanto alla professione, possiamo dire che è sempre stato un amante dello sport, e – coltivando questa passione – è riuscito a diventare un ottimo wakeskater. In generale, è molto bravo nello skating e trascorre gran parte del suo tempo ad allenarsi. Spessissimo fa la spola tra palestra e passerelle, i luoghi da lui più frequentati. I suoi piani prevedono che passi molte ore a provare le acrobazie, ma anche a “scolpire” quel fisico che ammalia e stupisce le donne. Non è un caso che il suo profilo Instagram sia seguitissimo, e che – di conseguenza – Giovanni vanti già un folto pubblico che lo sostiene e lo incoraggia. Sempre dai social si apprende che viaggia parecchio, dalla Thailandia fino all’Argentina, e che ha lavorato per i brand Barrel e Saraghina Eyewear. Il soprannome di Giovanni Arrigoni è “Speedo”, ma non si sa chi e perché glielo abbia affibbiato. C’è forse una certa attinenza con il suo hobby principale – il wakeskating, appunto – che gli ha permesso di vincere un argento con il suo club di Milano. Difatti, Arrigoni ha preso parte al Mondiale di Buenos Aires, ottenendo – come si è visto – un ottimo piazzamento.



