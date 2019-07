Giovanni Arrigoni/ Katia Fanelli lo scarica, Vittorio il prossimo? (Temptation Island)

Giovanni Arrigoni: è fuori dai giochi, Katia Fanelli lo mette in panchina

Giovanni Arrigoni non è riuscito nel suo intento ed anche se si è insinuato nel rapporto fra Katia Fanelli e Vittorio Collina, non ha convinto del tutto la ragazza fotonica di Temptation Island 2019. Katia infatti non lo ha ritenuto all’altezza della sua esperienza nel programma, tanto da scegliere di allontanarlo dopo aver cercato in qualche modo di entrare nelle sue grazie. I due si sono divertiti, ma nemmeno troppo a giudicare dalle ultime clip sul loro conto. E così nelle giornate di Katia è spuntato Nicolas, che invece sembra essere riuscito a comprenderla al volo. Il Tentatore ha intravisto nella Fanelli quella ragazza sensibile che si nasconde dietro una maschera aggressiva e di ghiaccio, un po’ le stesse parole che Sabrina Martinengo ha diretto spesso alla sua compagna d’avventure. Katia finora ha negato tutto, ma le scene che abbiamo visto finora sembrano dare ragione ad entrambi: Katia è sempre più delusa del comportamento del fidanzato e sempre meno distaccata rispetto all’inizio. Giovanni intanto ha già dovuto lasciare il villaggio ed ha fallito la missione: grazie ai social scopriamo solo che si trova in viaggio, diviso fra Nassau e Ibiza con gli amici. Lo scopriamo grazie alle Storie di Instagram, mentre fra i post spiccano solo shooting e frasi ad effetto, come l’ultimo “Impara a piacere a te stesso”. Clicca qui per guardare la foto di Giovanni Arrigoni.

Giovanni Arrigoni: missione fallita!

Giovanni Arrigoni non ha avuto il tempo di completare la sua missione a Temptation Island 2019 ed ha dovuto abbandonare il programma prima del tempo. Katia Fanelli è entrata nelle sue grazie fin dalle prime battute del programma, ma poi qualcosa è andato storto. Forse anche a causa dell’impeto del momento, la ragazza ha scelto di eliminarlo dalla rosa dei single a sua disposizione e guardare altrove. Giovanni di contro non ha accusato troppo il colpo, dimostrando ancora una volta di non essere per nulla interessato alla fotonica. Non c’è da stupirsi, visto che ad attirare Katia nella fase iniziale sono stati più che altro i muscoli del giovane single. Nel corso del programma, deve aver realizzato che i suoi bisogni vanno ben oltre il bicipite scolpito, forse anche per via della love story che nel frattempo il fidanzato Vittorio Collina sta vivendo con la single Elena Cianni. Nonostante la scelta di Nicolas, che prende di diritto il posto di Giovanni, Katia però non sembra aver trovato davvero quello che cerca. I suoi pensieri sono ancora tutti diretti al fidanzato.

