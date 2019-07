Temptation Island 2019, ultima puntata/ Diretta e coppie: Nicola e Vittorio lasciano? Massimo e Ilaria…

TEMPTATION ISLAND 2019: FALÒ PER MASSIMO E ILARIA, SABRINA E NICOLA, VITTORIO E KATIA

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2019 è giunto al termine. Oggi, lunedì 29 luglio, in prima serata su canale 5, Filippo Bisciglia conduce la sesta ed ultima puntata della sesta edizione del programma dell’amore che ha incollato davanti ai teleschermi, nonostante il caldo estivo, milioni di telespettatori. La scorsa puntata che è terminata con la prima parte del falò di Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, infatti, è stata seguita da 3.661.000 spettatori pari al 23.6% di share. Numeri importanti per una trasmissione che si basa unicamente sui rapporti tra coppie che, alle prese con una crisi, decidono di mettersi in gioco partecipando ad un programma in cui è necessario superare diverse tentazioni. Finora, tre coppie hanno già lasciato il programma: se David e Cristina sono tornati a casa insieme, Nunzia e Arcangelo, Jessica e Andrea si sono, invece, lasciati. Cosa accadrà, invece, alle ultime tre coppie ancora in gioco? Tra Massimo e Ilaria, Sabrina e Nicola, Vittorio e Katia la crisi è davvero forte. Le tre coppie riusciranno a mettere da parte gelosie, incomprensioni e ripicche o decideranno di dirsi ufficialmente addio?

ILARIA LASCIA MASSIMO A TEMPTATION ISLAND?

Un’ultima puntata di fuoco attende Ilaria Teolis e Massimo Colantoni che, finora, hanno infiammato le dinamiche di Temptation Island 2019 con la loro storia. Dopo aver visto il proprio fidanzato flirtare prima con Federica Lepanto e poi con Elena, Ilaria ha cominciato a vivere il villaggio avvicinandosi al single Javier che l‘ha aiutata a superare tanti momenti difficili. La prima parte del falò di confronto si è conclusa con Ilaria che ha tirato fuori tutta la propria delusione non solo per l‘atteggiamento che Massimo ha avuto con la tentatrice, ma soprattutto per le parole che ha detto su di lei. Ferita, delusa e amareggiata, Ilaria non ha nascosto la voglia di chiudere definitivamente quella che, comunque, è stata una storia importante, ma ci riuscirà? Il sentimento che la lega a Massimo è ancora forte. Colantoni, da parte sua, sembra pronto a cambiare atteggiamento: dopo il flirt con Elena, dunque, cercherà di tornare tra le braccia della fidanzata?

TEMPTATION ISLAND 2019: SABRINA DISTRUTTA, NICOLA LA LASCIA?

Un confronto forte e deciso è quello che attende Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. La 42enne ha deciso di partecipare a Temptation Island 2019 con il fidanzato per capire se la differenza d’età, a lungo andare potrebbe essere d’ostacolo alla loro relazione. Dopo essere stata attratta dal single Giulio Raselli e aver vissuto con lui dei momenti molto intensi che hanno scatenato la rabbia, ma al tempo stesso, la delusione di Nicola, la Martinengo si è ritrovata dall’altra parte della situazione. Nicola, infatti, nelle ultime puntate, si è avvicinato molto alla single Maddalena. Anche in quest’ultima puntata di Temptation Island, Nicola e Maddalena saranno molto vicini e Sabrina, dopo aver visto un filmato del fidanzato, prima di lasciarsi andare ad un pianto liberatorio, dirà: “mi ha distrutta”. Nicola, dunque, deciderà di lasciare il villaggio con la single Maddalena chiudendo definitivamente ka storia con Sabrina? Secondo alcuni rumors, Sabrina e Nicola potrebbero regalare un colpo di scena.

KATIA E VITTORIO TORNANO A CASA INSIEME DOPO TEMPTATION ISLAND 2019?

Katia Fanelli e Vittorio Collina torneranno a casa insieme? L‘esito del falò di confronto dell’ultima puntata di Temptation Island 2019 tra la bionda fotonica del programma dell’amore e il fidanzato non è così scontato. Vittorio, inizialmente, si è mostrato molto innamorato della fidanzata al punto da aver fatto fatica ad avvicinarsi alle tentatrici. Qualcosa, però, nelle ultime puntate, è decisamente cambiato. Vanessa, infatti, è riuscita a far aprire Vittorio che, giorno dopo giorno, si è avvicinato a lei al punto che, in quest’ultimo appuntamento, entrerà anche nella sua stanza dove le telecamere non ci sono. Il momento, naturalmente, sarà mostrato anche a Katia che, sola nel pinnettu, inizialmente, si mostrerà impassibile, ma andrà davvero così? La Fanelli sarà davvero indifferente al momento intimo vissuto dal fidanzato Vittorio con la single Vanessa? Per scoprirlo sarà necessario aspettare il falò che, sicuramente, regalerà dei momenti fotonici.

ILARIA E MASSIMO, LA ROTTURA E’ SCONTATA?

La rottura tra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni appare quasi scontata. Nella scorsa puntata, durante la prima parte del confronto, tra i due ci sono state accuse reciproche. “Non hai mai avuto il modo di affrontare Ilaria e tu a me non mi prendi più in giro. Quando mi sono sentita dire: ‘Io non la desidero più Ilaria’, mi sono sentita uno schifo“, ha detto Ilaria a cui Massimo ha risposto: “Tu hai fatto schifo come atteggiamenti…”. “Io non mi sono fatta problemi a dire che volevo baciare a quel ragazzo, non mi sono fatta problemi, te ti sei dovuto coprire con l’asciugamano”, ha poi replicato Ilaria. Questa sera, la coppia si confronterà definitivamente e l‘esito finale potrebbe sorprendere il pubblico. Dai primi spoiler, infatti, sembra che Massimo cambierà atteggiamento facendo un passo indietro e cercando un approccio più dolce con la fidanzata: Ilaria, dunque, deciderà di concedere una nuova possibilità al fidanzato?



