Da quando stanno insieme Pamela Petrarolo si sente rinata. Ed è grazie a lui, Giovanni Benevento, che è tornata a credere nell’amore. Non perde occasione per ribadirlo la showgirl, che all’età di quarantasette anni ha finalmente trovato l’equilibrio sentimentale che cercava. Il matrimonio con l’ex Gianluca Pea, infatti, non è stato tutto rose e fiori, nonostante l’arrivo di due splendide figlie. La felicità sentimentale, Pamela, l’ha ritrovata solo al fianco di Giovanni Benevento, a cui oggi si sente legatissima.

“Prima di incontrarlo ero delusa e completamente avvilita, poi ho ripreso la fiducia nell’idea di una coppia sana, di supporto reciproco e di amore condiviso”, ha raccontato Pamela Petrarolo in una intervista televisiva. Una stoccata non da poco nei confronti della sua precedente relazione, anche se oggi la showgirl non sembra nutrire rivalse di alcun tipo. Semplicemente si gode la serenità tanto desiderato e trovata con Giovanni Benevento. “L’amore a quarant’anni così come i figli, sono un’esperienza nuova, consapevole e serena. Mi sento molto fortunata”, aveva spiegato Pamela parlando della sua storia.

Pamela Petrarolo innamorata persa del compagno Giovanni Benevento: “Sei quello che promette e mantiene”

Da quasi quattro anni, Pamela Petrarolo e Giovanni Benevento sono genitori di Futura, la terza figlia di lei e la prima, sembra per lui. Non essendo un personaggio noto, non si hanno molte informazioni sul suo conto ma possiamo rifarci ad alcune dichiarazioni della Petrarolo per capirne lo spessore, come uomo, compagno di vita e padre.

Tra le tante dediche che la showgirl gli ha riservato , una in particolare ci ha colpito. “Sei tutto quello che desideravo. Sei l’Uomo che promette e poi mantiene, presente, l’uomo che ogni giorno di più”, le sue splendide parole per il fidanzato trentacinquenne. Di sicuro, durante l’esperienza di Pamela Petrarolo al Grande Fratello, impareremo a conoscerlo meglio…

