Giovanni Ciacci eliminato dal GF Vip per il caso Bellavia/ Web furioso: “È caduta la sua maschera!”

Giovanni Ciacci eliminato dal Grande Fratello Vip 2022: il pubblico lo ‘caccia’ per il caso Bellavia

Un televoto flash ha dato al pubblico del Grande Fratello Vip 2022 la possibilità di scegliere a chi dei concorrenti che più hanno sbagliato nei confronti di Marco Bellavia dare una seconda chance. Al televoto sono finiti Elenoire Ferruzzi, Patrizia Rossetti, Gegia e Giovanni Ciacci ma l’unico eliminato è stato proprio Ciacci. Un’eliminazione che pesa quasi come una squalifica visto che il pubblico ha decretato in questo modo che proprio lui è stato il concorrente che più ha sbagliato nei confronti di Bellavia.

Il web, d’altronde, concorda nel condannare Giovanni Ciacci per il suo atteggiamento, soprattutto viste le premesse da lui fatte al suo ingresso e i buoni propositi manifestati; tuttavia polemizza sul fatto che sia stato solo lui ad essere stato penalizzato (oltre a Ginevra Lamborghini squalificata).

Giovanni Ciacci nel mirino del web: piovono accuse

Fioccano infatti sul web commenti come i seguenti: “Fuori dal #GFvip il paladino di fragili, indifesi, discriminati e bullizzati. Quando cade la maschera della finta sensibilità.” rivolto a Giovanni Ciacci. C’è però chi fa notare: “Ciacci esce per delle frasi imbarazzanti nei confronti di una persona che stava male. #Gegia chiede un applauso perché ha fatto da mangiare a tutti. Priorità. Siamo a posto così.”; e infine “Dopo #ginevrafuori con squalifica, andava fatto lo stesso anche con #Ciacci e #Gegia, mentre gli altri televoto flash. Ennesima dimostrazione che al #gfvip viene fatto fuori chi non è protetto.”

