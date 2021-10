Giovanni Ciacci/ “Flirt con Christian Selassié? Nulla di vero, le sorelle al GF Vip…”

Giovanni Ciacci si è raccontato in una lunga intervista per il settimanale Chi ed ha parlato, tra le altre cose, anche del suo grande “nemico”, che compare e scompare dalla sua vita da oltre 30 anni: la bulimia. Oggi ha ammesso di avere imparato a riconoscerlo dopo aver negato per una intera vita il problema. Adesso Ciacci è anche riuscito a rimettersi in forma con costanza e impegno: “In quasi 5 mesi ho perso oltre 25 chili”, dice, “Ne devo perdere altrettanti La strada è ancora lunga, lo so, ma sono fiducioso”. Oggi è seguito da una professionista.

Giovanni Ciacci: "Soffro di bulimia"/ "Ho imparato a combatterla"

Giovanni ha anche svelato di aver rischiato la morte da un momento all’altro: “avevo il diabete alle stelle”, ha raccontato, ed anche i livelli di colesterolo erano fuori controllo: “leggendo le analisi, mi avrebbe permesso di vivere al massimo altri sei anni”. Oggi dice di non avere più nulla grazie al nuovo regime alimentare che sta seguendo ed allo sport. Il segreto della sua attuale felicità? “La stabilità”, ammette.

Dopo aver annunciato il suo addio alla tv, oggi Giovanni Ciacci svela di aver detto solo una battuta e tranquillizza tutti coloro che lo reclamano sul piccolo schermo: “Ho un contratto in esclusiva con Mediaset fino ad agosto 2022”. Intanto proprio in questi giorni è riemerso un suo vecchio flirt con Christian Hailé Selassié, meglio noto per essere il fratello delle tre principesse etiopi concorrenti del Grande Fratello Vip. Lui in merito si è limitato a commentare: “La consideri pure una lucherinata. Non c’era nulla di vero, è stata una trovata pubblicitaria del mio ufficio stampa per lanciare il libro La Contessa”, ha ammesso, mettendo un punto al gossip.

Ciacci ha proseguito in merito: “Il resto l’hanno fatto i media. Io non l’ho mai nominato: conosco Christian, i genitori e le tre sorelle”. E proprio a proposito delle tre principesse oggi al GF Vip ha proseguito: “Hanno voglia di riscatto e, dietro a quella apparenza così grottesca, ci sono tre cuori che battono. Le loro origini? Poco importa, in Italia i titoli nobiliari non sono più riconosciuti dal 1948”. Attualmente non si considera innamorato ma ha svelato di frequentare qualcuno da qualche mese: “Lui è un ragazzo arabo. Vive a Milano e ha 38 anni”. I due avrebbero molto in comune ma li separerebbe la cultura differente.



