Giovanni Ciacci, stoccata a Milly Carlucci/ “Addio di Todaro a Ballando? So i motivi”

Giovanni Ciacci interviene nella diatriba tra Raimondo Todaro e Ballando con le stelle. Ciacci è stato un grande protagonista del programma di Milly Carlucci ballando proprio con Raimondo Todaro con cui è nata una splendida amicizia che dura ancora oggi. L’esperto di gossip, dopo le parole di Todaro che, con un post su Instagram ha annunciato l’addio a Ballando, sul proprio profilo social, si era schierato dalla parte del maestro di ballo. “In tv spesso si parla di amici e di fratellanza tanto per dire qualcosa, per far felice il pubblico. La nostra amicizia non è così, ci siamo voluti bene fin dal primo momento, amici, complici, fratelli nel bene e nel male. Sono successe tante cose in questi anni, ma noi continuiamo a volerci bene, sentirci, vederci, vacanze insieme e tanto altro. Se hai deciso di mollare sono con te, ti capisco e ti supporterò sempre. Ti voglio felice amico mio e sono convinto che hai preso la decisone giusta. Sempre con te e per te”, ha scritto sui social pochi giorni fa. Oggi torna sull’argomento.

Giovanni Ciacci: “So perchè Raimondo Todaro ha lasciato Ballando con le stelle”

Tra amici ci si confida e così Giovanni Ciacci confessa di aver saputo direttamente da Raimondo Todaro i motivi per cui ha deciso di lasciare Ballando con le stelle dopo quindici anni. “L’ho chiamato. Mi ha spiegato i motivi della sua scelta, che da amico tengo per me, ma non c’era neanche bisogno che me li spiegasse. Sono contento per lui, perché se ha preso questa decisione, lui che è serio, fedele, che non ha nessun grillo per la testa, non ho dubbi che la sua sia una scelta ben ponderata”, ha confidato al settimanale Nuovo Tv. Per Todaro, nel frattempo, starebbero per aprirsi le porte di Amici dove ricoprirebbe il ruolo di insegnante di danza.

