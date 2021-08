Giovanni Ciacci: “Soffro di bulimia”/ “Ho imparato a combatterla”

“Soffro di bulimia”, questa la rivelazione di Giovanni Ciacci. L’opinionista, celebre per il suo ruolo nel programma Detto Fatto nonché per la recente partecipazione al talent show Ballando con le Stelle, ha ammesso di combattere da diverso tempo con un disturbo alimentare.

L’annuncio arriva, attraverso il suo profilo Instagram, nel giorno in cui il volto noto della televisione può festeggiare uno dei più importanti traguardi. A distanza di tre mesi dall’inizio del percorso per sconfiggere la malattia, infatti, è riuscito a perdere venti kg. La strada, tuttavia, è ancora lunga. Giovanni Ciacci non ha rivelato quale sia l’obiettivo finale, ma sa di potere riuscire a conquistarlo con costanza e forza. Non è, d’altronde, l’unico personaggio pubblico che ha sofferto di problemi di questo tipo.

Giovanni Ciacci: “Soffro di bulimia”. La rivelazione

Un lungo post su Instagram a cuore aperto. “Sono molto felice di annunciarvi che ho perso in tre mesi 20 kg”. Così Giovanni Ciacci, apprezzato opinionista della televisione italiana, rivela di stare affrontando un duro percorso di dimagrimento. “Sarà lungo, faticoso e pieno di tentazioni, ma spero entro dicembre di comunicarvi il raggiungimento di un nuovo obbiettivo”, ha spiegato. “La mia salute con i chili in più era diventata molto precaria, rischiosa e preoccupante ma con la perdita di peso mi sento bene e pronto ad affrontare nuove sfide”.

Giovanni Ciacci non ha paura di dare un nome al problema: “Soffro di bulimia”, ha ammesso. “Grazie a me che forse questa volta ho capito come combattere una brutta malattia”. Successivamente i ringraziamenti anche a tutte le persone che gli sono state accanto e che continuano a farlo. Tra queste, in particolare, la nutrizionista Evelina Flachi, il personal trainer Maikol Fazio e tanti altri membri del suo staff. Nella foto a corredo del post il volto noto di Detto Fatto e Ballando con le Stelle, intanto, si mostra al mare, nel corso della sua vacanza a Casteldaccia, in provincia di Palermo.

