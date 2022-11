Giovanni Ciacci nel mirino degli hater/ “Devi solo esplodere”, “Ammazzati”

Giovanni Ciacci, minacce di morte sui social: i terribili commenti degli hater

Giovanni Ciacci è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 2022 mesi fa, per una pessima condotta nei confronti di Marco Bellavia. Nonostante il conduttore di Bim bum bam abbia perdonato il fashion stylist, non si può dire lo stesso di una parte del web.

Una volta uscito dal reality show condotto da Alfonso Signorini, Giovanni Ciacci è stato tartassato da insulti e minacce di morte. Proprio il fashion stylist ha deciso di pubblicare alcuni commenti degli hater: “Quando sblocchi i commenti testa di caz*o. Devi solo esplodere“, “Ciacci ci piace freddo con un cappotto di legno. 5 metri sotto terra” e ancora: “Ammazzati“. Questi sono solo alcuni degli agghiaccianti commenti arrivati all’ex gieffino, che già subito dopo la sua eliminazione aveva parlato di cosa stesse passando dopo il caso Bellavia. Insomma, gli animi non sembrano volersi placare.

Giovanni Ciacci denuncerà i suoi hater: “Andrò alla polizia postale”

Dopo aver ricevuto diversi commenti minatori e minacciosi, Giovanni Ciacci ha deciso di intervenire. Il fashion stylist ha dichiarato sui social: “Questo è uno dei tanti commenti che mi arrivano, sappiate che verrete tutti denunciati alla polizia postale ora mi diverto io“.

Con questo avvertimenti, Giovanni Ciacci ha attirato verso di se ancora più odio e commenti dagli hater. Il fashion stylist ha, dunque, ribadito le sue intenzioni: “Avete parole, io no!!! Come mi divertirò domani alla polizia postale” con tanto di risate che accompagnano il messaggio. Dopo aver subito ogni tipo di insulto, dunque, il gieffino ha deciso di optare per la linea dura e agire legalmente. In molti sul web hanno esercitato del bullismo a coloro che erano stati indicati come i bulli della situazione, ma questa di sicuro non è la strada giusta per rendere giustizia a Marco Bellavia. Lo stesso conduttore, tra le altre cose, non ha mai appoggiato l’accanimento mediatico ai danni dei suoi ex inquilini.

