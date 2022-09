Giovanni Ciacci “non mandatemi aerei al Grande Fratello Vip 2022″/ Solo strategia?

Giovanni Ciacci, il messaggio ai fan: “Non mandatemi aerei, perché…“

Prende il via questa sera il Grande Fratello Vip 7 e tra i protagonisti rientra Giovanni Ciacci. L’opinionista tv è stato il primo concorrente ufficiale ad essere annunciato e, nell’occasione di un’intervista a Chi, ha anche rivelato di essere sieropositivo. Prima di fare il suo ingresso a Cinecittà ha però voluto dare un ultimo saluto ai suoi affezionatissimi followers, condividendo un breve video sul proprio profilo Instagram. “Seguitemi al Grande Fratello Vip, dove spero di farvi conoscere tante cose di me che magari non conoscete, oltre a farvi ridere, sognare, riflettere“, questo il suo messaggio.

E, a seguire, rivolge loro anche un’importante raccomandazione: “Non mandatemi aerei. Uno perché gli aerei inquinano, e due, se volete spendere fate una donazione anche di un euro a qualunque associazione per la ricerca, che è tanto tanto più utile. Grazie, e adesso facciamo rumore. E spero di rivedervi tutti il più tardi possibile“. La sua intenzione è chiara e, sebbene molti sui social l’abbiano interpretata come una presunta strategia, l’intento ha un obiettivo lodevole e indice della sua profonda sensibilità verso determinati temi.

Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip 7: pronto all’ingresso nella Casa

Niente aerei dunque per Giovanni Ciacci, consapevole comunque del sostegno che riceverà dai suoi seguaci anche senza una così evidente manifestazione d’affetto. Questa sera scopriremo la prima parte di concorrenti che popoleranno la Casa del Grande Fratello Vip 7, mentre la restante parte farà il suo ingresso nella puntata di giovedì sera. Giovanni Ciacci, oltre a Pamela Prati e Wilma Goich, è infatti uno dei pochi concorrenti sinora ufficializzati, mentre la restante parte del cast è ancora top secret.

Nel corso del reality l’opinionista tv regalerà tanta simpatia ed ironia, ma anche spunti di riflessione sulla malattia che l’ha colpito: la sieropositività. La scelta di Alfonso Signorini di volerlo nel cast ha generato numerose polemiche, ma il conduttore è convinto che sia importante aprire gli occhi dei telespettatori ed istruirli su una malattia spesso passata sottotraccia.

