Giovanni Ciacci, quando e come ha scoperto di essere sieropositivo?/ Signorini svela: “L’anno scorso…”

Quando Giovanni Ciacci ha scoperto di essere sieropositivo?

La nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 avrà una lunga parentesi dedicata a Giovanni Ciacci. Il noto costumista ed esperto di moda ha infatti annunciato in un’intervista rilasciata a Chi prima di entrare nella Casa di essere sieropositivo e di voler spiegare bene questa malattia in un contesto tanto importante come quello del GF Vip per abbattere ogni tipo di pregiudizio nei confronti di chi è affetto da questa malattia.

Perché Giovanni Giacci e Adriana Volpe sono grandi amici?/ "Lei mi ha salvato la vita": il retroscena

Giovanni Ciacci porta con se una storia molto importante che Alfonso Signorini in primis vuole raccontare all’interno del suo reality. Ma quando Ciacci ha scoperto di essere malato? A svelarlo è stato proprio il conduttore del Grande Fratello Vip in un’intervista rilasciata a Libero prima dell’inizio della nuova edizione del reality.

Genitori Giovanni Ciacci, chi sono?/ "Papà è andato via quando avevo un anno, mamma…"

Giovanni Ciacci, come ha scoperto la sieropositività?

“Ciacci io lo volevo già l’anno scorso. – ha infatti spiegato Signorini – Ma era risultato positivo all’Hiv, e per il vecchio regolamento di tutti i reality, se sei sieropositivo non puoi partecipare.” Dunque lo scorso anno, al momento della proposta, Ciacci aveva scoperto di essere sieropositivo. Va d’altronde detto che tutti gli aspiranti concorrenti, prima di entrare nella Casa, devono sottoporsi ad un test per l’HIV, come specificato anche nelle scorse puntate dal conduttore. Che sia stato proprio quello il momento in cui Ciacci ha scoperto di essere sieropositivo? Un dettaglio che sarà sicuramente svelato nel corso della puntata di questa sera. Va d’altronde ricordato che, fino allo scorso anno, chi era sieropositivo non poteva entrare nella Casa (da qui il test); Signorini ha però deciso, con l’approvazione di Mediaset, di eliminare questa regola.

LEGGI ANCHE:

Giovanni Ciacci sbotta contro Nikita Pelizon:"Ti faccio lo strascino"/ Provvedimento in arrivo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA