Chi è Giovanni Ciacci e malattia: “Sono sieropositivo”: la confessione al Grande Fratello Vip

Giovanni Ciacci sarà uno degli ospiti della puntata di oggi de La volta buona di Caterina Balivo e proprio alla conduttrice aversana è legato il suo debutto in tv. Nel 2013 Ciacci l’affianca nella trasmissione di rubriche e tutorial Detto Fatto con una sua rubrica sui cambi di look. Giovanni Ciacci è nel cast del programma di Rai2 fino al 2019 anno in cui conduce su Tv8 Vite da Copertina ed è tra i concorrenti di Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro. Dopo un paio di lontananza dal piccolo schermo nel 2022 decide di partecipare al Grande Fratello Vip e di parlare apertamente della sua malattia Giovanni Ciacci.

Compagno di Giovanni Ciacci, chi è?/ Massimo riserbo dopo la separazione con il fidanzato Damiano Alotta

Del sensibilizzare sulla sua malattia Giovanni Ciacci ne ha fatto un punto saldo per la sua partecipazione al GF, poco prima di entrare ha rivelato: “Sono sieropositivo e mi piacerebbe parlarne.” e subito dopo ha spiegato che mentre negli anni ’80 il già l’essere sieropositivo significava andare in contro a morte certa perché non c’erano le cure adeguate, oggi grazie ai passi fatti avanti dalla ricerca la malattia si può tenere sotto controllo. Lo stilista, inoltre, è anche sbottato sostenendo che per questo motivo è stato allontanato dalla tv. La partecipazione dello stilista al reality per parlare di un argomento così importante e delicato è stata accolta in maniera contrastante dal pubblico che si è diviso tra favorevoli e contrari. Alcuni infatti hanno sin da subito sostenuto che il GF non fosse il luogo adatto per parlare di sieropositività.

Malattia Giovanni Ciacci: “A causa del GF Vip ho sofferto di attacchi di panico e fatto brutti pensieri”

Con il senno di poi si può tranquillamente affermare che l’intento di Giovanni Ciacci di sensibilizzare sulla sua malattia al Grande Fratello non è andato a buon fine. Scoppiato il caso del bullismo ai danni di Marco Bellavia Ciacci, che con lui si era dimostrato particolarmente freddo, distaccato, poco empatico e molto duro, è stato eliminato con un televoto flash a furor di popolo. Successivamente in svariate interviste, tra cui una a NuovoTv, ha confessato di aver attraversato un bruttissimo periodo: “Ho avuto brutti pensieri… sto male, non dormo, ho attacchi di panico, vado da uno psichiatra.”