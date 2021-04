Giovanni Ciacci, scherzo Le Iene/ Video: paura del buio e una donna segregata

Giovanni Ciacci è stato vittima di uno scherzo de Le Iene. L’opinionista di Barbara d’Urso ha una paura folle del buio e la iena Mitch, con l’aiuto dell’amico Daniele, ha organizzato uno scherzo per metterlo davanti alla sua atavica fobia. Ciacci e Daniele, suo caro amico, hanno affittato un capannone che hanno trasformato in uno spazio gioco a tema cartoni per intrattenere i bambini dopo la scuola. Mentre si recano alla location, Daniele informa Ciacci che il proprietario del capannone vive al piano sopra del stabile e spesso si fa sentire. Durante le prove salta la luce e il proprietario inizia a lamentarsi a gran voce: “E allora? È possibile che salta sempre la luce?”. L’opinionista decide di andare a parlare che il proprietario, che gli incute una certa paura: “Andiamo via, ti prego”, dice Ciacci a Daniele, nascondendo un coltello per difendersi sotto il cartone della pizza. Quando Daniele si allontana, la luce salta di nuovo e Ciacci resta da solo al buio con il proprietario.

Giovanni Ciacci: vittima di uno scherzo de Le Iene

Giovanni Ciacci è terrorizzato e supplica il proprietario di non lasciarlo solo: “Stia qua con me, la prego signore”. Daniele torna e riesce a tranquillizzare l’opinionista, mentre il proprietario si allontana per cercare di risolvere il problema della luce. Improvvisamente da una porta si sente la voce di una donna che chiede aiuto: “Mi sentite? Mi tiene chiusa… non mi fa più uscire”. È la figlia del proprietario segregata in una stanza. Ciacci e Daniele liberano la donna e, nonostante il buio, riescono a uscire dall’edificio e scappare in macchina. Ma il proprietario inizia a inseguirli: “Domani vai da Barbara d’Urso. C’hai una storia da raccontare…”, dice Daniele a Ciacci che continua a urlare per tutta la folle corsa in macchina. I tre tornano al capannone: ma ad aspettarli c’è il proprietario che inizia a dare di matto. Ciacci inizia ad accusare un forte dolore alla spalla e così Mitch svela in anticipo che si tratta “solo” di uno scherzo de Le Iene. Fortunatamente Ciacci, reduce di un intervento alla spalla, non si è fatto niente. Clicca qui per vedere il video dello scherzo de Le Iene a Giovanni Ciacci

